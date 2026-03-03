Zloupotreba: "U mojoj firmi u posljednje četiri godine 48 odsto zaposlenih bilo na bolovanju"

Logo
Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"
Foto: Pixabay

U Sarajevu je održana tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o zloupotrebama bolovanja.

Medijima se obratio predsjednik ESV-a Safudin Čengić koji je najavio da će prijedlog teksta Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH biti gotov u narednih 60 dana te će isti biti proslijeđen Vladi FBiH.

"Na sjednici je preovladavao ton koji je uvažavao sva tri socijalna partnera. Svi mi koji radimo na definisanju određenih zakonskih i podzakonskih rješenja moramo voditi računa, prije svega, da niko ne može niti će biti protiv bolovanja radnika koji ima potrebu za zdravstvenom zaštitom", rekao je Čengić.

Neposredno pred početak sjednice oglasila se Koordinacija slobodnih sindikata BiH koja je osudila pokušaj skraćivanja bolovanja na teret poslodavca.

Međutim, Čengić kaže da za radnika koji je zaista bolestan neće biti ograničen broj dana te će on svoje pravo ostvariti.

"Nažalost, u našem društvu imamo zloupotreba instituta bolovanja kako od institucija, zdravstvenih radnika, tako i od samih radnika. Složili smo se da moramo raditi na izmjenama zakona i pravilnika", istakao je Čengić i dodao da od primjene nakon izmjena niko neće moći bježati.

Na sastanku je usaglašeno da će predstavnici ESV-a, Vlade FBiH i Sindikata u narednih 60 dana doći do teksta zakona i pravilnika koji će biti usaglašen na radnoj grupi.

U posljednje četiri godine 48 odsto zaposlenih bilo na bolovanju

Govoreći o podacima u vlastitoj firmi, Čengić je kazao da je u posljednje četiri godine od ukupnog broja zaposlenih čak 48 odsto bilo na bolovanju. Istakao je da u broj ulaze sva bolovanja, bez obzira na to da li su trajala jedan ili dosta više dana.

Iako ne raspolaže zvaničnim podacima, govoreći o nezvaničnim u koje je imao uvid, kaže da je brojka korištenja bolovanja skoro pa identična u realnom i privatnom sektoru.

