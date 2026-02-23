Poslodavci traže da se značajno skrati bolovanje

Spor sindikata i poslodavaca o tome ko treba snositi trošak bolovanja radnika eskalirao je tokom izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Dok je prosjek zemalja Evropske unije 6,5 dana godišnje provedenih na bolovanju, u Federaciji BiH taj je broj višestruko veći.

Udruženje poslodavaca u Federaciji već niz godina insistira na reformi ovoga područja u cilju rasterećenja poslodavaca od neopravdanih troškova, poboljšanja poslovnog ambijenta, usklađivanja propisa s propisima većine evropskih država i država u okruženju, zatim kontrole odobravanja i korištenja bolovanja te sprečavanja zloupotreba.

Među ostalim, traže smanjenje naknade bolovanja na teret poslodavca sa sadašnjih 42 na 15 dana, dok bi ostatak išao na teret nadležnih institucija zdravstvenog osiguranja, piše portal Večernjeg lista BiH.

Poslodavci traže smanjenje na 15 dana, sindikat ne pristaje

Dok poslodavci traže da trošak bolovanja snose svega 15 dana umjesto sadašnja 42, sindikati jasno poručuju da na takav prijedlog neće pristati.

O ovom pitanju raspravljaće se na posebnoj tematskoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH početkom marta, a očekuje se jedna od najnapetijih rasprava u posljednje vrijeme. Posebna tematska sjednica biće održana 3. marta ove godine.

Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, rekao je da se Sindikat s granskim Sindikatom zdravstvenih radnika Federacije BiH priprema za raspravu te da neće pristati na prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH da radniku poslodavac plaća samo 15 dana bolovanja, umjesto 42, kako stoji u zakonu.

“Spremni smo na raspravu, ali nema šanse da pristanemo na zahtjev poslodavaca. Postoji druga mogućnost, ako oni imaju sumnje i ako misle da nije opravdano bolovanje radnika od 42 dana, neka traže objašnjenje od doktora”, zaključuje Kurtović.

Stigao kompromisni prijedlog

Safudin Čengić, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta Federacije BiH, rekao je u utorak nakon sjednice da je najviše rasprave vođeno upravo o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema njegovim riječima, poslodavci smatraju da je neprihvatljivo da radnici u prosjeku ostaju na bolovanju 40-ak dana, dok se u zemljama Evropske unije taj prosjek kreće između šest i sedam dana. U međuvremenu je stigao i potencijalno kompromisni prijedlog koji bi mogao ublažiti oštre stavove dviju strana.

Prema informacijama iz pregovaračkih krugova, dio poslodavaca predlaže model prema kojem bi troškove bolovanja do 10 ili 15 dana snosio Zavod zdravstvenog osiguranja, zatim bi period od 10 ili 15 do 40 dana bilo na teret poslodavaca, dok bi za bolovanja duža od 40 dana obavezu ponovno preuzeo Zavod.

Ovakav model natjerao bi konačno i državni aparat da odgovornije i upornije kontroliše bolovanja i doktore koji ih izdaju i tamo gd‌je pravih razloga nema.