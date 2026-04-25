Pogledajte kako ruska superjahta prolazi Ormuski moreuz

Superjahta "Nord", čiji je vlasnik najvjerovatnije ruski oligarh Aleksej Mordašov, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, krenula je da prelazi Ormuski moreuz, pokazuju podaci sajta za praćenje pomorskog saobraćaja.

Jahta dugačka skoro 142 metra, za koju se kaže da je jedna od najvećih na svijetu, napustila je Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima protekle noći, prije nego što je prošla Ormuski moreuz ploveći prema Muskatu u Omanu, prenosi CNN.

NORD (IMO: 9853785)



— HFI Research (@HFI_Research) April 25, 2026

Mordašov je predsjednik ruskog čeličnog i rudarskog giganta i smatra se za jednog od najbogatijih ruskih milijardera, a vrijednost jahte se procjenjuje na više od 400 miliona evra, prenosi Tanjug.

Jahta, koja ima dva heliodroma, krenula je rutom koja prolazi pored iranskog ostrva Larak, za koju se smatra da je koristi iranski Korpus islamske revolucionarne garde za kontrolu pristupa moreuzu.

Američki Stejt department sankcionisao je Mordašova 2022. godine, zajedno sa njegove tri kompanije, njegovom suprugom i dvoje odrasle djece.