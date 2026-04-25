Tramp otkazao put Vitkofa i Kušnera u Pakistan

25.04.2026 18:27

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.
Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je otkazao putovanje specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i svog savjetnika i zeta Džareda Kušnera u Pakistan na pregovore sa Iranom.

On je u izjavi za Foks njuz rekao da američki pregovarači Vitkof i Kušner "više neće putovati u Pakistan na razgovore sa Iranom".

Tramp je rekao da se ne isplati da američka delegacija pravi 18-časovni let do Pakistana kada, kako je naveo, "SAD drže sve karte u sukobu sa Iranom".

Dodao je da Iranci mogu da pozovu SAD kad god žele.

Iranska delegacija, u kojoj je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, napustila je Islamabad nakon što je danas održala sastanke sa visokim pakistanskim zvaničnicima, javila je Al Džazira.

Prema pisanju medija, iranska delegacija dostavila je pakistanskim liderima zvaničnu listu zahtjeva Teherana za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Arakči je, nakon razgovora sa zvaničnicima u Islamabadu, pohvalio posredničke napore Pakistana za odžavanje nastavka pregovora sa SAD o postizanju trajnog mira.

Arakči je u objavi na Telegramu naveo da je o "najnovijim dešavanjima u vezi sa prekidom vatre" između SAD i Irana razgovarao sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, kao i sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

Nakon posjete Pakistanu, Arakči će, kako je najavljeno, otputovati u Oman i Rusiju radi daljih diplomatskih konsultacija.

(Tanjug)

