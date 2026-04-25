Конзорцијум Логистика БиХ: Кључни захтјеви и даље без рјешења

АТВ
25.04.2026 18:23

Превозници пристали на преговоре.
Конзорцијум Логистика Босне и Херцеговине саопштио је да кључна питања и захтјеви које континуирано упућују надлежним институцијама и даље нису ријешени, нити су, како наводе, разматрани на задовољавајући начин.

Из Конзорцијума истичу да су оперативни показатељи у сектору алармантни. Просјечно вријеме чекања по возачу достиже и до 205 сати годишње, процедуре нису поједностављене, док административна оптерећења, како тврде, настављају да расту. Посебно упозоравају да питање трошарина обухвата шири фискални и парафискални оквир који директно утиче на пословање.

Подсјећају да су институцијама доставили 16 конкретних захтјева за системско растерећење сектора, међу којима су поврат дијела трошарина и акциза на гориво, поједностављење ПДВ процедура, укидање двоструког опорезивања, смањење парафискалних намета, као и увођење дигиталних система у транспорту и царинским процедурама.

Захтијевају и увођење "зелених трака" на граничним прелазима, смањење задржавања, усклађивање инспекцијских служби, као и административно растерећење пословања кроз дигитализацију и поједностављење процедура.

Упркос, како наводе, јасно дефинисаним захтјевима и дијалогу, ниједна од мјера није имплементирана.

"Очигледно је да је дио администрације погрешно процијенио да ће сектор одустати – то се неће десити", поручују из Конзорцијума.

У саопштењу се упозорава да би већ у августу могло доћи до додатног погоршања ситуације и наставка одлива транспортних компанија, укључујући прелазак дијела пословања у земље Европске уније.

Такође се најављују координисане активности европских транспортних асоцијација у Италији, Великој Британији и Њемачкој у септембру, што, како наводе, указује на системски проблем у сектору.

Конзорцијум поручује да неће прихватити, како кажу, „да администрација буде побједник над реалним сектором“, те најављује активирање свих расположивих механизама дјеловања, укључујући регионалну сарадњу и потпуну транспарентност према јавности.

У наредном периоду најављују и детаљну анализу рада надлежних институција на свим нивоима власти, уз јавно објављивање резултата и одговорности.

"Конзорцијум ће наставити да заступа интересе сектора с јасним циљем - растерећење пословања, очување домаћих компанија и одрживост логистичког система Босне и Херцеговине", наводи се у саопштењу.

