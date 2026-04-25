Карта подјела поново на столу: Трећи ентитет као рјешење или нова линија раздвајања?

Аутор:Весна Азић
Коментари:11
Идеја трећег ентитета у Босни и Херцеговини поново је отворена. Овај пут и буквално, на карти представљеној на ТрадФесту у Загребу.
Дио учесника тврди да би такво рјешење коначно донијело равноправност Хрватима.
На скупу је представљена мапа која БиХ дијели на три федералне јединице, уз постојећу Републику Српску и Брчко дистрикт. Заговорници кажу да то није разбијање државе, већ покушај да се она коначно стабилизује и да сваки народ добије политички оквир у којем одлучује о себи.
С друге стране, овакве идеје у Сарајеву дочекују се као опасне и неприхватљиве. Наводе да се под плаштом равноправности покушава прогурати територијална реорганизација.
Из Републике Српске порука остаје иста: нема противљења договору Хрвата и Бошњака, али без дирања постојећих граница и надлежности. Другим ријечима, трећи ентитет је могућ само ако не отвара питања која су већ затворена Дејтоном.
