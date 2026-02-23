Ruske snage uništile objekte transportne, energetske i naftne infrastrukture Ukrajine, kao i oborile 541 bespilotnu letjelicu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sjever" neutralisale su gotovo 225 vojnika i uništile 11 vozila, četiri oruđa poljske artiljerije, borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "verba" i četiri skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su gotovo 195 vojnika i uništile četiri oklopna borbena vozila, uključujući američki "hamvi", 18 automobila i četiri artiljerijska oruđa. Uništena je stanica za radio-elektronsku borbu i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su preko 140 vojnika i uništile šest oklopnih borbenih vozila, 11 automobila, pet oruđa poljske artiljerije. Uništene su dvije stanice za radio-elektronsku borbu i tri skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 390 vojnika i uništile šest oklopnih borbenih vozila, osam automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 355 vojnika i uništile pet oklopnih borbenih vozila, 11 automobila i četiri oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su preko 50 vojnika i uništile 15 automobila, tri stanice za radio-elektronsku borbu, radarsku stanicu "rada" izraelske proizvodnje i jedno skladište municije.