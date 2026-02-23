Logo
Zaharova: Epstinovi dosijei bacili svjetlo na one koji su osuđivali Moskvu

Izvor:

SRNA

23.02.2026

11:03

Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву
Dosijei osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina bacili su svjetlo na one koji su godinama izmišljali mitove o Rusiji kako bi skrenuli pažnju sa sopstvenih zločina, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je podsjetila na bezbrojne optužbe protiv Rusije, uz napomenu da je Moskva argumentima i činjenicama odbacivala te navode.

"Smišljali su mitove o Rusiji, o navodnoj prijetnji, o tome da smo mi, kako su tvrdili, počinili zločine na njihovoj teritoriji. U međuvremenu, toliko godina, sav taj ološ se gnijezdio upravo u njihovim zajednicama, u samom njihovom srcu, u najluksuznijim četvrtima Njujorka, Londona i drugih evropskih prijestonica, i u SAD", istakla je Zaharova.

Ona je napomenula da se sada, kada su objavljeni Epstinovi dosijei, ispostavlja da su se pravi kriminalci, pravi demoni, udobno osjećali u zapadnom društvu.

Moskva Kremlj

Svijet

Moskva jasna: Rusija će odgovoriti!

"Bili su umiješani u sve vrste gnusnih zločina: korupciju, trgovinu ljudima, prisilnu prostituciju, nezakonito zatvaranje i pedofiliju, možete da birate", zaključila je Zaharova.

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Džefri Epstin

Džefri Epstajn

Epstajnovi fajlovi

Komentari (0)
