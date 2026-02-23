Vilijam i Kejt ignorisali pitanje o skandalu koji trese kraljevsku porodicu

Princ Vilijam i Katarina, princeza od Velsa, stigli su na dodjelu nagrada BAFTA u londonskoj Rojal Festival Hol u nedjelju uveče, ali njihov dolazak nije prošao bez sramote.

Stigli su na crveni tepih samo tri dana nakon što je objavljena vijest da je Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen u Sandringemu, na svoj 66. rođendan.

Nezgodno pitanje na crvenom tepihu

Za tu priliku, Vilijam (43) je izabrao bordo somotsku jaknu, dok je Kejt (44) nosila dugu, lepršavu ružičastu haljinu. Organizatori su zatvorili crveni tepih kako bi par mogao da uđe bez gužve, ali je ipak došlo do jedne svađe.

U jednom trenutku, neko iz publike ih je direktno pitao: „Da li je monarhija u opasnosti?“ Vilijam i Kejt nisu reagovali, već su samo nastavili dalje i završili svoj dolazak po protokolu.

Povratak nagrade BAFTA poslije tri godine

Ovo je bio njihov prvi zajednički nastup na dodjeli BAFTA nagrada u posljednje tri godine. Posljednji put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu 2023. Vilijam je došao sam 2024. i tada je rekao da mu se supruga ne može pridružiti jer se oporavlja od liječenja raka. Prošle godine su preskočili dodjelu, pa je njihov nedjeljni nastup mnogima privukao pažnju.

Kraljevski par je navodno veći dio nedjelje proveo sa svojom djecom, princom Džordžom (12), princezom Šarlot (10) i princom Lujem (7), koji su bili na školskom raspustu. Vilijam je takođe bio na dodjeli nagrada u zvaničnom svojstvu, kao predsjednik Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost.

Prince William, BAFTA President since 2010, and Catherine, Princess of Wales arrive at the 2026 #BAFTAs. See all the red carpet looks: https://t.co/eLm0bmsH9f pic.twitter.com/0y1ymR9AT5 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 22, 2026

Tokom ceremonije, uručio je nagradu BAFTA Felloveri, najviše priznanje Akademije, Dami Doni Lengli, predsjednici NBCUniversal Entertainment, za njen doprinos filmu. Program je takođe uključivao nastupe K-pop grupe Demon Hunters sa pjesmom „Golden“, dok je britanska pjevačica Džesi Ver odala počast tokom segmenta „In Memoriam“.

