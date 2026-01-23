Kejt Midlton postaje dizajner?

Princ i princeza od Velsa posjetili su juče Stirling u Škotskoj. Dan su započeli u Nacionalnoj akademiji za karling, gdje su se sastali sa britanskom reprezentacijom pred predstojeće Zimske olimpijske igre u Milanu, a završili u pabu „Geteborg“ u nekadašnjem rudarskom selu Falin.

Međutim, vrhunac posjete bio je odlazak u volonterski tekstilni studio Radical Weavers. Studio je osnovan 2019. godine sa ciljem jačanja zajednice kroz tradicionalne radionice tkanja tartana, dok se gotovi proizvodi doniraju bankama hrane i skloništima za beskućnike i izbjeglice, piše Vog.

Radionica tkanja

U studiju, Velšani, uz jednog od volontera koji se šali da već imaju dovoljno tartana, pozvani su da dizajniraju novi uzorak na tradicionalnom razboju. Bez mnogo razmišljanja, princ Vilijam je posegnuo za predivom u plavoj, tirkiznoj, crvenoj, zelenoj i jarko ružičastoj boji.

„Biće zanimljivo vidjeti kako će se sve to uklopiti“, rekao je, na šta je Ketrin ljubazno odgovorila: „To je prilično zapanjujuće.“

Kaput sa vašim potpisom

Princeza nije stigla u Škotsku bez iskustva u dizajnu. Nosila je dugački dvoredni kaput dizajnera Krisa Kera, čizme Đanvita Rosija i suknju Le Kilt. Pored toga, nosila je i Zarinu rol kragnu u tamnoplavoj boji.

Kaput je napravljen od vune od strane Džonstonsa iz Elgina, a karirani dezen u teget i ledeno plavoj boji je lično pomogla u dizajniranju princeze, vjerovatno prvi put da je javno priznata kao saradnik u dizajnu.

Princezin rastući modni uticaj

Iako je Ketrin poznata po svom praktičnom pristupu odjeći i dugogodišnjoj saradnji sa nekoliko etabliranih britanskih dizajnera, kao što je Ketrin Voker i njene prepoznatljive haljine-kaputi, čini se da se njeno učešće u samom procesu dizajniranja produbilo posljednjih godina.

Ovo povećano angažovanje dolazi nakon što je njena dugogodišnja lična asistentkinja i stilistkinja Nataša Arčer navodno podnela ostavku 2025. godine. Kao istaknuti promoter britanske proizvodnje, nije teško zamisliti da bi Katarina mogla da slijedi model brenda Duchy Originals, koji je osnovao kralj Čarls radi promocije održive britanske poljoprivrede, i da primeni sličan pristup modi.

