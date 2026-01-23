Logo
Objavljen intimni snimak Takija Marinkovića i Teodore!

Izvor:

ATV

23.01.2026

15:00

Таки Маринковић и Теодора Делић
Foto: Screenshot

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, objavio je snimak koji je šokirao mnoge.

Nakon što je učesnica "Elite 9", Teodora Delić, demantovala ljubavni odnos sa Takijem, on je riješio da otkrije istinu, te je objavio njihove privatne snimke na Instagramu.

U prvim trenucima snimka vidimo njih dvoje u izlasku, a potom se na kraju desio i poljubac u usta.

"Da li je ovo Teodora", napisao je Taki Marinković, koji je potom objavio snimak iz Tumana gdje su bili zajedno.

"Nisam bila sa njim, matora drtina"

Teodora Delić se drži svoje priče, da među njima ničega nije bilo.

"Nikada nisam bila sa njim. Nisam vidjela sve slike, za mene su slike već viđene i cijela priča mi je već ispričana. Matora drtina je jer non stop aludira da smo imali bilo šta u ljubavnom smislu i da smo imali intimne odnose, što ja tvrdim da nismo nikada", rekla je Teodora Delić.

Maja Marinković: "Degutantno mi je da komentarišem"

U jeku priče o aferi Teodore Delić i Takija, oglasila se Maja Marinković.

"Degutantno mi je da ulazim u intimne odnose svog oca, ali sam rekla da slike govore više od hiljadu riječi. Svako ko misli da može mene da ponizi i uvrijedi, pritom, on je pomogao njoj da se probije medijski. Ovo su slike iz Takijevog stana", rekla je Maja Marinković.

(Telegraf)

Maja Marinković

