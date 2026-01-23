Logo
Large banner

Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

23.01.2026

08:10

Komentari:

0
Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

Zlata Petrović otvoreno je govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vrijeme da uspori i posveti se sebi.

Kako je istakla iza nje je period u kojem je radila punim intenzitetom, zbog čega danas mašta o jednostavnijem i mirnijem životu.

"Radila sam 300 na sat i riješila sam neko vrijeme koje mi je ostalo, da taj ostatak života odem u jedan mali stan, da što manje brišem i da što manje perem. Hoću ostatak života da budem u malom stanu", rekla je ona.

Podsjetimo, Zlata Petrović u više navrata je javno govorila o intimnim odnosima.

Љубав дејт

Ljubav i seks

Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Jednom prilikom pjevačica je pričala o svojim aferama sa oženjenim muškarcima, a nedavno je otišla korak dalje.

"Pošto su me osuđivali zbog šema sa zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smijem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada", rekla je folkerka i dodala:

"Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slijepa ulica".

Podijeli:

Tagovi:

Zlata Petrović

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На ове услове је пристао Тошић да би се развео од Карлеуше

Scena

Na ove uslove je pristao Tošić da bi se razveo od Karleuše

4 h

0
Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

Scena

Slavica Ćukteraš nakon haosa ispred zgrade: Sišla sam dole i pobacala saksije!

13 h

0
Александра Пријовић пјевачица

Scena

"Aleksandra Prijović mi pisala na Fejsbuku": Pjevač otkrio šta je radila dok nije bila poznata

13 h

0
Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

Scena

Slavica Ćukteraš napravila haos: "Lomila je sve pred sobom"

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

11

35

Tramp povukao poziv Kanadi za Odbor za mir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner