Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

Zlata Petrović otvoreno je govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vrijeme da uspori i posveti se sebi.

Kako je istakla iza nje je period u kojem je radila punim intenzitetom, zbog čega danas mašta o jednostavnijem i mirnijem životu.

"Radila sam 300 na sat i riješila sam neko vrijeme koje mi je ostalo, da taj ostatak života odem u jedan mali stan, da što manje brišem i da što manje perem. Hoću ostatak života da budem u malom stanu", rekla je ona.

Podsjetimo, Zlata Petrović u više navrata je javno govorila o intimnim odnosima.

Ljubav i seks Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Jednom prilikom pjevačica je pričala o svojim aferama sa oženjenim muškarcima, a nedavno je otišla korak dalje.

"Pošto su me osuđivali zbog šema sa zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smijem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada", rekla je folkerka i dodala:

"Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slijepa ulica".