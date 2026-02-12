Podgorica zabranjuje razmnožavanje pasa i mačaka

Vlasnici pasa i mačaka u Podgorici do 2030. godine neće moći da razmnožavaju svoje ljubimce, a nakon toga, nekomercijalno razmnožavanje biće dozvoljeno jednom u toku njihovog života, uz obavezu vlasnika da to prijavi.

Komercijalno razmnožavanje dozvoljeno je samo ukoliko vlasnik ima rješenje o registraciji odgajivačnice.

To je, pored ostalog, predviđeno novom odlukom o držanju ljubimaca na teritoriji Glavnog grada Crne Gore, koja je na snagu stupila početkom godine.

Nova odluka donijeta je petnaest godina od kako je Podgorica prvi put na lokalnom nivou propisala uslove i način držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa napuštenim i izgubljenim ljubimcima.

"Ova reforma predstavlja važan iskorak ka uspostavljanju modernijeg, detaljnijeg i jasnijeg pravnog okvira kojim se bliže regulišu prava i obaveze vlasnika kućnih ljubimaca, nadležnih organa i privrednih društava, kao i zaštita građana, životinja i životne sredine u ovoj opštini", kazali su iz Udruženja za zaštitu životinja Korina.

Zabrana razmnožavanja pasa i mačaka najveća je promjena koju nova odluka donosi. Uz to, ukazuju iz Korine, odluka predviđa i obaveznu trajnu (hiruršku) sterilizaciju, odnosno kastraciju za sve napuštene kućne ljubimce na području Glavnog grada. Ukoliko se desi nekontrolisano razmnožavanje, vlasnik je, kako je predviđeno, dužan da zbrine novorođene ljubimce ili da snosi stvarne troškove koji nastanu u skloništu za napuštene životinje.

Odlukom je, između ostalog, zabranjeno trajno i samostalno držanje kućnog ljubimca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta držaoca, osim ako je u pitanju radni pas, koji čuva određeni objekat ili imovinu – pod uslovom da je obezbijeđen svakodnevni nadzor vlasnika.

Za kršenje ove gradske odluke predviđene su novčane kazne od 50 pa do 5.000 evra, prenijeli su podgorički mediji.