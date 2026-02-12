Logo
Large banner

Podgorica zabranjuje razmnožavanje pasa i mačaka

Izvor:

Tanjug

12.02.2026

20:35

Komentari:

0
Подгорица забрањује размножавање паса и мачака
Foto: Unsplash

Vlasnici pasa i mačaka u Podgorici do 2030. godine neće moći da razmnožavaju svoje ljubimce, a nakon toga, nekomercijalno razmnožavanje biće dozvoljeno jednom u toku njihovog života, uz obavezu vlasnika da to prijavi.

Komercijalno razmnožavanje dozvoljeno je samo ukoliko vlasnik ima rješenje o registraciji odgajivačnice.

jezero kuca svajcarska

Svijet

Radikalan potez: Žele da ograniče broj stanovnika

To je, pored ostalog, predviđeno novom odlukom o držanju ljubimaca na teritoriji Glavnog grada Crne Gore, koja je na snagu stupila početkom godine.

Nova odluka donijeta je petnaest godina od kako je Podgorica prvi put na lokalnom nivou propisala uslove i način držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa napuštenim i izgubljenim ljubimcima.

"Ova reforma predstavlja važan iskorak ka uspostavljanju modernijeg, detaljnijeg i jasnijeg pravnog okvira kojim se bliže regulišu prava i obaveze vlasnika kućnih ljubimaca, nadležnih organa i privrednih društava, kao i zaštita građana, životinja i životne sredine u ovoj opštini", kazali su iz Udruženja za zaštitu životinja Korina.

Zabrana razmnožavanja pasa i mačaka najveća je promjena koju nova odluka donosi. Uz to, ukazuju iz Korine, odluka predviđa i obaveznu trajnu (hiruršku) sterilizaciju, odnosno kastraciju za sve napuštene kućne ljubimce na području Glavnog grada. Ukoliko se desi nekontrolisano razmnožavanje, vlasnik je, kako je predviđeno, dužan da zbrine novorođene ljubimce ili da snosi stvarne troškove koji nastanu u skloništu za napuštene životinje.

Вода чесма

Gradovi i opštine

Gradska Skupština jasna: Pomoć Vodovodu može, ali ne i poskupljenje vode

Odlukom je, između ostalog, zabranjeno trajno i samostalno držanje kućnog ljubimca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta držaoca, osim ako je u pitanju radni pas, koji čuva određeni objekat ili imovinu – pod uslovom da je obezbijeđen svakodnevni nadzor vlasnika.

Za kršenje ove gradske odluke predviđene su novčane kazne od 50 pa do 5.000 evra, prenijeli su podgorički mediji.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

kućni ljubimci

Podgorica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Млади доктор (29) пронађен мртав

Region

Mladi doktor (29) pronađen mrtav

1 h

0
Скандал у ЕУ: Комисија на мети полиције

Svijet

Skandal u EU: Komisija na meti policije

1 h

0
Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Hronika

Nova nesreća u Sarajevu: Saobraćaj otežan u ovom dijelu grada

1 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

1 h

0

Više iz rubrike

Млади доктор (29) пронађен мртав

Region

Mladi doktor (29) pronađen mrtav

1 h

0
Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Region

Policija pretresa kuće i stanove biznismena Veselina Barovića

1 h

0
Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Region

Od policije se traži stalni nadzor za Vesnu Medenicu

2 h

0
Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

Region

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner