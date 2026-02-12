Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

Bračni par koji živi van Hrvatske objavio je putem društvenih mreža oglas vezan za porodičnu kuću u Hrvatskoj koja već duže vrijeme stoji prazna.

Za kuću mjesečno plaćaju režije u iznosu od oko 200 evra, a u nju dolaze tek povremeno, uglavnom jednom mjesečno na vikend, kao i tokom godišnjih odmora i praznika.

Zbog toga, kako su napisali na Fejsbuk stranici "Balkan-Danas" razmatraju mogućnost da nekretninu daju nekome na korišćenje, na primjer studentu, uz dogovor da korisnik plaća režijske troškove i brine o održavanju kuće.

Vlasnike zanima kako takav odnos pravno urediti i da li postoje iskustva sa ugovorima o korišćenju nekretnine bez klasičnog zakupa.

Održavanje i korišćenje

"Muž i ja smo u inostranstvu, u Hrvatskoj imamo kuću koja je više prazna i za koju plaćamo režije. Htjeli bismo tu kuću možda nekome da damo na korišćenje, s tim da se kuća održava i da onaj ko bi je koristio plaća režije. E sad, mi u prosjeku dolazimo jednom mjesečno na vikend, tada bismo željeli da budemo sami u kući, i dok smo na godišnjem (Božić tri nedjelje, ljetni odmor nedjelju dana) takođe da budemo sami u kući. Kako bi to moglo pravno da se riješi? Da li je neko od vas pravio takve ugovore? Ili davao kuću na korišćenje", napisala je.

"Više liči na čuvanje imovine nego na zakup"

Objava je, očekivano, izazvala niz komentara.

"Nije problem u tome što ljudi traže rješenje za praznu kuću, nego u načinu na koji je to formulisano. Zvuči kao da se traži neko ko će plaćati troškove, održavati kuću, a pritom se povremeno sklanjati kad vlasnici požele da dođu. To više liči na čuvanje imovine nego na zakup. Takve stvari se mogu pitati i ponuditi na mnogo korektniji i pošteniji način, sa više poštovanja prema onome ko bi u toj kući trebalo da živi", napisala je Jelena.

"Nemoguća misija. Vi biste malo da neko bude u kući, pa malo da ne bude", napisala je Dragica.

"Ako želite studenta, sve ovo može donekle da prođe, pod dva uslova: Ne možete očekivati jedan vikend mjesečno kad se vama prohtije da student nestane. Imaju i oni obaveze i svoj život. Taj student bi morao da ima svoju sobu, u koju niko ne ulazi i ne koristi je ni preko ljeta ni tokom praznika", napisala je Andriana.

Čini se da ljudi u komentarima nisu dobro prihvatili samu ideju autorke objave, jer je većina komentara negativno koncipirana, ali ponuda sama po sebi ne zvuči uopšte loše.

S obzirom na to da je riječ o kući, u njoj bi mogao da živi neko ko radi u Zagrebu, a preko vikenda odlazi kući. Za 200 evra mjesečno možda bi se i našao neko zainteresovan…

Od Istre do Slavonije

Prema podacima portala "Nekretnine.hr", u januaru 2026. najviše cijene zabilježene su u Dalmaciji, gdje se prosječna tražena cijena približava 4.000 evra po kvadratnom metru, kao i u Istri, dok su najniže cijene i dalje u Slavoniji i Baranji, gdje se prosek kreće oko 1.600 evra po kvadratnom metru. Istovremeno, cijene zakupa u primorskim dijelovima zemlje dostižu i više od 16 evra po kvadratnom metru mjesečno.

U takvim okolnostima, dok dio nekretnina stoji prazno, a istovremeno raste broj ljudi koji ne mogu da priušte zakup ili kupovinu stana, pojavljuju se alternativni modeli korišćenja stambenog prostora.

Davanje kuće na korišćenje uz jasno definisane obaveze može predstavljati privremeno rješenje i za vlasnike i za one koji traže pristupačnije stanovanje, ali uz nužnost da se takvi odnosi jasno i pravno urede.