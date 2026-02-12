Milanović kritikovao ciničnu evropsku birokratiju

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je evropska birokratija cinična kada je riječ o proširenju EU.

Milanović je tokom zvanične posjete Tbilisiju ukazao da se Gruzija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, postavlja pred nemoguće dileme na ciničan način.

"Gruzija se nalazi u nezavidnoj situaciji već godinama i umjesto da se to uzme u obzir kod vrednovanja njenog približavanja EU radi se suprotno. S obzirom na to da ne dopuštam da oni govore u moje i ime Hrvatske, došao sam u Gruziju", rekao je Milanović.

Predsjednik Gruzije Mihael Kavelašvili rekao je da zemlje EU imaju dvostruke standarde i drugačiji stav prema Tbilisiju, te da očekuje iskren razgovor od evropskih birokrata.