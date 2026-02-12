Logo
Velika akcija USKOK-a: Uhapšen gradonačelnik Nove Gradiške?

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

Po nalogu USKOK-a jutros su počela hapšenja i sprovođenje hitnih dokaznih radnji na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, pišu hrvatski mediji.

Hapšenja i druge radnje sprovodi PNUSKOK, a odnose se na više osoba za koje se, kako je saopšteno, osnovano sumnja da su počinile koruptivna krivična djela.

Uhapšen gradonačelnik Nove Gradiške

Kako Indeks nezvanično saznaje uhapšen je gradonačelnik Vinko Grgić zbog sumnje da je tražio mito od ugostitelja sa područja Nove Gradiške. Prema za sada dostupnim informacijama, oni mu mito nisu dali.

Sumnja se i da je favorizovao prilikom davanja u zakup zemljišta u gradu. Najam je bio povoljniji, a preduzetnici koji su dobili zemljište davali su Grgićevoj firmi da tamo realizuje svoje projekte.

Istražitelji vjeruju da imaju dokaze da je Grgić uzeo mito, tačnije donaciju za kampanju, a zauzvrat osigurao dobijanje posla.

Iz USKOK-a navode da će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu te će o svemu pravovremeno obavijestiti javnost.

Hrvatska

USKOK

