Užas u Hrvatskoj: Držao starijeg muškarca kao roba

Muškarac /38/ iz Zagreba osumnjičen je da je iskoristio teško stanje šezdesetjednogodišnjeg muškarca i držao ga kao roba, kojeg je policija slučajno otkrila polovinom januara.

Tridesetosmogodišnjak se sumnjiči da je iskoristio teško stanje starijeg muškarca, namamio ga lažnim obećanjem o poslu, držao ga u nehumanim uslovima i tjerao na teški fizički rad bez ikakve naknade, saopštila je zagrebačka Policijska uprava.

Policija sumnja da je 38-godišnjak sredinom decembra 2025. godine zloupotrijebio teško financijsko i psihosocijalno stanje 61-godišnjaka i s ciljem da ga iskoristi za rad, lažno mu obećao da će ga platiti za rad na njegovom imanju na području Svete Nedelje.

Nakon što ga je obmanuo, osumnjičeni je 61-gofdišnjaka prevezao na svoje imanje i smjestio u objekt namijenjen za držanje domaćih životinja, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uslova, prenose hrvatski mediji.

Potom ga je, sumnja se, svakodnevno i cijeli dan iskorištavao za teške fizičke poslove na imanju, poput brige za životinje, čišćenja, istovara tereta i prikupljanja drva za ogrev.

Zbog teškog psihičkog stanja, žrtva nije znala tačnu lokaciju na kojoj se nalazi. Iako je više puta tražio od osumnjičenog da ga vrati kući, on je to odbijao. Za obavljeni rad nikada mu nije isplatio nikakvu novčanu ili drugu naknadu.

Policajci su na žrtvu naišli u drugoj polovini januara dok su radili na istraživanju drugog krivičnog djela.

Kada su na imanju uočili muškarca, odmah su pokrenuli istragu kako bi razjasnili sve okolnosti.