Epstajnova saradnica odbila da odgovara na pitanja, brani se ćutanjem

Predsjednik Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejms Komer rekao je da se "kao što se i očekivalo", Maksvelova pozvala na Peti amandman, odnosno pravo na ćutanje, što je veoma razočaravajuće.

"Imali smo mnogo pitanja o zločinima koje su ona i Epstin počinili, kao i o potencijalnim saučesnicima. Iskreno želimo da dođemo do istine za američki narod i pravde za preživjele. To je ono o čemu se radi u ovoj istrazi", istakao je Komer koji je iz reda republikanaca.

Komer je rekao da je iz razgovora sa žrtvama jasno "da je Maksvelova bio veoma loša osoba" koja nije zaslužila nikakvu vrstu imuniteta.

Svijet Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

Maksvelova je zatvorenom saslušanju pristupila onlajn iz zatvora u Teksasu gdje služi 20-godišnju kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, njen advokat Dejvid Oskar Markus rekao je da je Maksvelova "spremna da govori potpuno i iskreno, ako joj predsjednik Donald Tramp odobri pomilovanje".

Peti amandman Ustava SAD daje Amerikancima pravo da izbjegnu samooptuživanje odbijanjem da odgovaraju na pitanja dok su pod zakletvom, podsjeća Bi-Bi-Si.