Logo
Large banner

Objavljen dosad neviđeni snimak iz zatvora: Trenutak kada je pronađeno tijelo Džefrija Epstina

10.02.2026

08:34

Komentari:

0
Објављен досад невиђени снимак из затвора: Тренутак када је пронађено тијело Џефрија Епстина
Foto: screenshot / The Telegraph

Britanski Telegraf objavio je do sada neviđeni snimak sa jedne nadzorne kamere, koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli tijelo Džefrija Epstina u njegovoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine.

Finansijer je u tom trenutku bio pritvoren u njujorškom Metropolitanskom popravnom centru, pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Okolnosti Epstinove smrti, zvanično proglašene samoubistvom, kao i njegove veze sa brojnim moćnim i poznatim ličnostima, uključujući predsednike, medijske mogule i članove kraljevske porodice, podstakle su brojne teorije zavjere prema kojima je zapravo ubijen. Do sada, video snimak pronalaska tijela nikada nije javno objavljen.

Šta se vidi na snimku?

Telegraf je pronašao video među tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Snimak prikazuje kako u 6:30 ujutru zatvorski čuvar prilazi šalteru obezbjeđenja na izolovanom odjeljenju gdje se nalazila Epstinova ćelija.

Oko deset sekundi kasnije, čuvar kreće prema ćeliji u kojoj je tijelo pronađeno. Nešto više od minuta kasnije, jedan stražar se užurbano kreće između pulta i ćelije, a zatim mu se pridružuju još dvojica. Epstinova smrt je zvanično proglašena u 6:39.

Zvanična verzija i nove sumnje

Prema zvaničnoj verziji FBI-ja, Epstin je sebi oduzeo život, što je potvrđeno obdukcijom obavljenom devet dana nakon njegove smrti. Istražitelji su takođe tvrdili da između trenutka kada je Epstin bio zaključan u ćeliji u 22:40 9. avgusta i trenutka kada je njegovo tijelo pronađeno oko 6:30 sledećeg jutra, "niko nije ulazio na spratove posebno odjeljenja" gdje je bio smješten.

Međutim, tu tvrdnju dovode u pitanje drugi novootkriveni snimci iz Epstinovih spisa, na kojima se vidi narandžasti lik kako se penje stepenicama do svoje ćelije u 22:39.

Različita tumačenja snimka

Kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravde i FBI su različito protumačili sporni video. U izvještaju FBI-ja, zamućena figura je opisana kao "moguće zatvorenik". Generalni inspektor je, s druge strane, napomenuo da je u pitanju bio čuvar koji je nosio narandžastu "posteljinu ili donji veš" i u konačnom izvještaju ga je nazvao "neidentifikovanim pravosudnim službenikom".

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstin

pedofil

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

19 h

0
Британска краљевска породица

Scena

Vilijam i Kejt o slučaju Epstajn: "Duboko smo zabrinuti zbog stalnih otkrića"

21 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Poznata norveška diplomatkinja podnijela ostavku ostavku zbog Epštajna, istraga obuhvata i njenog muža

1 d

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajnov jezivi ranč: Žrtve svjedoče o zlostavljanju, FBI nikada nije ušao

1 d

0

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

3 h

0
Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Svijet

Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

4 h

0
Снијег у Јапану

Svijet

Snijeg napravio haos i doveo do jezive tragedije: Umrlo najmanje 46 ljudi

4 h

0
Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

Svijet

Trampov prijatelj stiže u Banjaluku, sastaje se sa Minićem

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner