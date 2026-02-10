Logo
Large banner

Snijeg napravio haos i doveo do jezive tragedije: Umrlo najmanje 46 ljudi

Izvor:

SRNA

10.02.2026

07:46

Komentari:

0
Снијег у Јапану
Foto: Weather Monitor/X/Screenshot

Najmanje 46 ljudi izgubilo je život, a 604 je povrijeđeno usljed obilnih snježnih padavina na sjeveru i sjeverozapadu Japana, saopšteno je iz Agencije za upravljanje požarima i katastrofama.

Približno jedna trećina povrijeđenih, 193 osobe, zadobila je teške povrede. Najviše, 17 smrtnih slučajeva zabilježeno je u prefekturi Nigata.

Najnoviji talas snježnih padavina, koji pogađa Japan od 20. januara, stigao je do Tokija 8. februara.

U Tokiju je palo oko pet centimetara snijega. Glavni grad Japana je prvi put poslije nekoliko godina vidio snijeg.

Podijeli:

Tagovi :

Japan

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

Svijet

Pokrenuta najveća nuklearna elektrana na svijetu

1 d

0
Ванредни избори у Јапану: Наставља ли Токио ка потпуној милитаризацији?

Svijet

Vanredni izbori u Japanu: Nastavlja li Tokio ka potpunoj militarizaciji?

2 d

0
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Svijet

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

6 d

0
Снијег у Јапану

Svijet

Najmanje 35 žrtava nevremena u Japanu

6 d

0

Više iz rubrike

Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

Svijet

Trampov prijatelj stiže u Banjaluku, sastaje se sa Minićem

4 h

0
Мистерија која тресе Бугарску: Шест мртвих, нема свједока, јавност у невјерици

Svijet

Misterija koja trese Bugarsku: Šest mrtvih, nema svjedoka, javnost u nevjerici

4 h

0
Пуцњава у школи, има рањених

Svijet

Pucnjava u školi, ima ranjenih

13 h

0
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Svijet

Sijarto: Kritike EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi prije Gruzije

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner