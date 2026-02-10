Snijeg napravio haos i doveo do jezive tragedije: Umrlo najmanje 46 ljudi

Najmanje 46 ljudi izgubilo je život, a 604 je povrijeđeno usljed obilnih snježnih padavina na sjeveru i sjeverozapadu Japana, saopšteno je iz Agencije za upravljanje požarima i katastrofama.

Približno jedna trećina povrijeđenih, 193 osobe, zadobila je teške povrede. Najviše, 17 smrtnih slučajeva zabilježeno je u prefekturi Nigata.

Najnoviji talas snježnih padavina, koji pogađa Japan od 20. januara, stigao je do Tokija 8. februara.

U Tokiju je palo oko pet centimetara snijega. Glavni grad Japana je prvi put poslije nekoliko godina vidio snijeg.