Vanredni izbori u Japanu: Nastavlja li Tokio ka potpunoj militarizaciji?

Izvor:

RT Balkan

08.02.2026

11:09

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Louise Delmotte

Glasanje na vanrednim izborima u Japanu počelo je jutros. Na izborima učestvuju 1.284 kandidata, koji konkurišu za 465 mjesta u Donjem domu, a suština ovih izbora je namjera japanske premijerke Sanae Takaiči da učvrsti svoju politiku koja se, prije svega, ogleda u militarizaciji Japana i najavljenoj promjeni Ustava te zemlje.

Šta je sve od oktobra do danas radila vlada Sanae Takaiči?

Odmah po izboru za prvu premijerku Japana, 21. oktobra prošle godine, Sanae Takaiči je preduzela korake koji su iz temelja zaljuljali političke prilike na Dalekom istoku. Najprije je zaprijetila Kini da bi Japan, uprkos važećem Ustavu, mogao da se umiješa u potencijalni sukob u Tajvanskom moreuzu, a njen ministar odbrane Šinjiro Koizumu potom je izjavio da bi Japan mogao uskoro da razmesti rakete srednjeg dometa na ostrvu Jonaguni, stotinak kilometara od Tajvana.

Potom je kineski list na engleskom jeziku "Global tajms", krajem prošle godine, objavio ekskluzivne snimke izgradnje nove japanske vojne baze na ostrvu Magešima, a dvije kineske tink-tenk organizacije (Kinesko udruženje za kontrolu naoružanja i razoružanje – CACDA i Kineski institut za strategiju nuklearne industrije – CINIS) saopštile su da Japan gomila rezerve plutonijuma.

Da Japan nesumnjivo klizi ka militarizaciji i da političke elite te zemlje žele da izađu iz okvira nametnutog Japanu kao zemlji poraženoj u Drugom svjetskom ratu, vidi se i po tome što se uoči ovih vanrednih izbora u samom Japanu vrlo ozbiljno razgovaralo o promeni naziva činova u takozvanim Samooodbrambenim snagama koji bi bili usaglašeni sa činovima stare japanske vojske i o promjeni Ustava zemlje kojim se, naročito Članom 9, Japan "zauvijek" odrekao rata i upotrebe sile kao prava nacije u rješavanju međunarodnih sporova.

Po kojim pravilima teku vanredni izbori u Japanu?

Biračka mjesta širom Japana biće zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu (12 sati po našem vremenu), a očekuje se da će prebrojavanje glasova trajati do kasno u noć.

Od 465 poslaničkih mjesta u Donjem domu, 289 poslanika biće izabrano u jednočlanim izbornim jedinicama, a 176 putem proporcionalnog predstavljanja u 11 regionalnih izbornih jedinica.

Nedavne ankete velikih japanskih medija ukazuju na to da će vladajuća koalicija vjerovatno obezbijediti većinu mjesta. Istovremeno, novoformirani opozicioni Centristički reformski savez, koji su formalno osnovale Ustavna demokratska partija Japana i Komeito, nekadašnji saveznik LDP-a, čini se da gubi podršku u odnosu na broj mjesta koji su imali prije izbora, navedeno je u anketi agencije "Kjodo njuz".

Hoće li iznenaditi neopredijeljeni birači?

Ipak, kako naročito ističu kineski mediji, uprkos ovim projekcijama, ankete takođe pokazuju da značajan dio birača ostaje neopredijeljen, što ostavlja prostor za promjene u posljednjem trenutku, dok afere sa tajnim fondovima u LDP-u i dalje unose neizvjesnost u izbornu trku.

Takaiči je nenadano raspustila Donji dom i raspisala vanredne izbore 23. januara, što predstavlja prvo raspuštanje na samom početku redovnog parlamentarnog zasjedanja u posljednjih šezdeset godina. Obećala je da će podnijeti ostavku, ukoliko njena koalicija izgubi većinu na izborima.

Ovo su, kako mediji na Dalekom istoku ističu, prvi izbori za Donji dom u Japanu koji se održavaju u februaru, još od 1990. godine. Snežne padavine duž obale Japanskog mora izazivaju zabrinutost zbog mogućih poremećaja u saobraćaju, što bi moglo da utiče na smanjenje izlaznosti.

Izbori u Japanu

Japan

