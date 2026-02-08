Plinska boca eksplodirala u kući, najmanje osam mrtvih

08.02.2026
10:57
Komentari:0
Najmanje osam ljudi poginulo je kada je plinska boca eksplodirala u kući u Kabulu, glavnom gradu Avganistana, saopšteno je iz kancelarije gradskog guvernera.
Tragedija se dogodila u Policijskom okrugu 21, kada je porodica koristila grijalicu na plin tokom hladnog zimskog vremena.
Boca je eksplodirala zbog curenja plina, prenijela je agencija Sinhua.
U sličnom incidentu, tri žene su poginule, a jedna je povrijeđena u četvrtak, 5. februara, u istočnoj avganistanskoj provinciji Host.
Većina domaćinstava u Avganistanu oslanja se na plinske boce ili tradicionalne peći za grijanje svojih domova tokom surovih zima u nedostatku savremene infrastrukture za grijanje.
