Plinska boca eksplodirala u kući, najmanje osam mrtvih

Najmanje osam ljudi poginulo je kada je plinska boca eksplodirala u kući u Kabulu, glavnom gradu Avganistana, saopšteno je iz kancelarije gradskog guvernera.

Tragedija se dogodila u Policijskom okrugu 21, kada je porodica koristila grijalicu na plin tokom hladnog zimskog vremena.

Boca je eksplodirala zbog curenja plina, prenijela je agencija Sinhua.

U sličnom incidentu, tri žene su poginule, a jedna je povrijeđena u četvrtak, 5. februara, u istočnoj avganistanskoj provinciji Host.

Većina domaćinstava u Avganistanu oslanja se na plinske boce ili tradicionalne peći za grijanje svojih domova tokom surovih zima u nedostatku savremene infrastrukture za grijanje.