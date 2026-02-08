Logo
Large banner

Plinska boca eksplodirala u kući, najmanje osam mrtvih

08.02.2026

10:57

Komentari:

0
Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих
Foto: Pexels

Najmanje osam ljudi poginulo je kada je plinska boca eksplodirala u kući u Kabulu, glavnom gradu Avganistana, saopšteno je iz kancelarije gradskog guvernera.

Tragedija se dogodila u Policijskom okrugu 21, kada je porodica koristila grijalicu na plin tokom hladnog zimskog vremena.

Boca je eksplodirala zbog curenja plina, prenijela je agencija Sinhua.

U sličnom incidentu, tri žene su poginule, a jedna je povrijeđena u četvrtak, 5. februara, u istočnoj avganistanskoj provinciji Host.

Većina domaćinstava u Avganistanu oslanja se na plinske boce ili tradicionalne peći za grijanje svojih domova tokom surovih zima u nedostatku savremene infrastrukture za grijanje.

Podijeli:

Tagovi:

plinska boca

avganistan

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Srbija

Detalji otmica Daniela Kajmakoskog: Turci ga vezali i tražili 20.000 evra, pa slupali auto u Rumi

4 h

0
Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

Hronika

Veliki požar: Gorjela kuća, još se ne zna uzrok

4 h

0
Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

Auto-moto

Nova metoda krađe automobila: Lopovima je potrebna samo jedna stvar iz kuhinje

4 h

0
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Košarka

Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

4 h

0

Više iz rubrike

"Марта" разара европску државу: Има мртвих, војска на ногама, проглашена национална узбуна

Svijet

"Marta" razara evropsku državu: Ima mrtvih, vojska na nogama, proglašena nacionalna uzbuna

5 h

0
У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

Svijet

U Dubaiju uhapšen atentator na ruskog generala, predat Moskvi

5 h

0
Пентагон прекида везе са Харвардом; Хегсет: Они су "воук", ми нисмо

Svijet

Pentagon prekida veze sa Harvardom; Hegset: Oni su "vouk", mi nismo

5 h

0
Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе

Svijet

Ključa u SAD-u: Uhapšene najmanje 42 osobe

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner