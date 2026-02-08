Detalji otmica Daniela Kajmakoskog: Turci ga vezali i tražili 20.000 evra, pa slupali auto u Rumi

Poznati pjevač i pobjednik regionalnog „X Factora“, Daniel Kajmakoski, otet je sinoć kod Beton hale u Beogradu u dramatičnom napadu koji je podigao srpsku policiju na noge.

Prema saznanjima iz istrage, dvojica naoružanih državljana Turske presrela su pjevača, natjerala ga u automobil uz prijetnju smrću i pokušala da iznuđu ogroman novac.

U akciji su učestvovali pripadnici UKP-a.

Otmica pod prijetnjom pištolja

Drama je počela u kasnim večernjim satima u blizini popularne Beton hale. Napadači su djelovali munjevito – čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, dvojica muškaraca su mu prislonila pištolj na glavu i naredila da uđe u kola.

Pod stalnom prijetnjom oružjem, napadači su pjevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada. Tokom puta upućivali su mu jezive prijetnje, zahtijevajući da im odmah isplati 20.000 evra u zamjenu za život.

Filmska potjera i udes kod Rume

Policija je ubrzo dobila dojavu o sumnjivom kretanju vozila, a potjera je kulminirala na auto-putu u blizini Rume. Shvativši da im se patrole nalaze za pjesama, otmičari su naglo ubrzali, što je dovelo do gubitka kontrole nad automobilom. Pjevačev auto je pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradu i ostao smrskan na putu.

U opštem metežu nakon udesa, dvojica državljana Turske uspjela su da iskoče iz olupine i pobjegnu pješice u obližnju šumu, koristeći mrak i nepristupačan teren.

Pjevač nađen vezan u olupini

Policajci koji su prvi stigli na mjesto udesa zatekli su strahovit prizor. Daniel Kajmakoski bio je vezan na sjedištu, u stanju teškog šoka, ali srećom bez povreda opasnih po život. Odmah mu je ukazana medicinska pomoć, a na lice mjesta su ubrzo stigle i specijalne jedinice MUP-a.

Potraga za „opasnim i naoružanim“ napadačima

Identitet napadača je policiji poznat – u pitanju su dvojica turskih državljana za kojima je raspisana hitna potraga. Sumnja se da su naoružani i veoma opasni. Policija je blokirala sve ključne pravce u Sremu, a u akciju su uključeni psi tragači i dronovi.

„Sve raspoložive snage su na terenu. Provjeravaju se granični prelazi i svi objekti u okolini mjesta bekstva. Građani se pozivaju na oprez ukoliko primjete sumnjiva lica koja odgovaraju opisu“, navodi izvor iz istrage.

Daniel Kajmakoski je trenutno na bezbjednom mjestu, a istraga treba da utvrdi da li je pjevač bio slučajna meta ili su napadači planirali ovaj brutalni čin.

