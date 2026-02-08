Ministar policije Crne Gore: Znamo ko je podržao bjekstvo Miloša Medenice

Jasno je ko je bio logistička podrška bjekstvu Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i najavio da će sutra biti održan sastanak čelnika sektora bezbjednosti sa premijerom Milojkom Spajićem.

Šaranović je za televiziju Prva istakao da su identifikovana lica koja su pružala logističku podršku bjekstvu, te da postoji mogućnost da se Miloš Medenica i dalje nalazi na teritoriji Crne Gore. Govoreći o samom slučaju, naglasio je da ključni problem predstavljaju neefikasni sudski postupci i neadekvatno izricanje sudskih presuda.

„Početak ovog problema nalazi se u neefikasnim sudskim postupcima. Da je presuda donesena prije tri mjeseca, Miloš Medenica bi bio u zatvoru“, rekao je Šaranović.

On je poručio da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može da premošćuje propuste pravosudnog sistema.

„Nedonošenje presuda u roku od tri godine predstavlja ozbiljan problem. Zbog toga smo insistirali na izmjenama Zakonika o krivičnom postupku, kako bi pritvor za najteža krivična djela mogao da traje duže“, naveo je ministar.

Šaranović se osvrnuo i na slučaj bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je prvostepeno osuđena, ali joj pritvor nije određen.

„Vesna Medenica je jedino lice u Crnoj Gori koje je prvostepeno osuđeno na kaznu zatvora, a da joj pritvor nije određen“, kazao je Šaranović, dodajući da je Specijalno državno tužilaštvo uložilo žalbu i tražilo novo rješenje i u slučaju Miloša Medenice.

Miloš Medenica je bjekstvom u januaru izbjegao sprovođenje na izdržavanje kazne u zatvoru u Spužu, nakon što mu je izrečena pravosnažna presuda. Osuđen je na deset godina i dva mjeseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, šverca cigareta, protivzakonitog uticaja putem pomaganja i sprečavanja dokazivanja.

Nakon što nije pronađen na adresi na kojoj se od 17. oktobra prošle godine nalazio u kućnom pritvoru, koji mu je određen nakon izlaska iz istražnog zatvora u Spužu, za njim je raspisana međunarodna potjernica.