Raspisana međunarodna potjernica za Milošem Medincom

Uprava policije Crne Gore raspisala je međunarodnu potjernicu za Milošem Medincom, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da nema preciznu informaciju da li je Medinca u Crnoj Gori.

Prema riječima Šćepanovića, sinoć je pregledano stotinak objekata, a na granici je bilo 150 policijskih službenika.

„Službenici Uprave policije su uspjeli da za manje od 24 časa raspišu međunarodnu potjernicu i ona je aktivna u centralnom birou Interpola“, istakao je Šćepanović.

On je dodao da se nada da će službenici policije, uz podršku međunarodnih partnera, uhapsiti Medincu, gdje god da bude, prenose crnogorski mediji.

Medinca je juče u Višem sudu u Podgorici prvostepeno osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora, ali ga policija nije našla na kućnoj adresi nakon izricanja presude.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medinca i njen sin Miloš Medinca osuđeni su pred Višim sudom u Podgorici na po 10 godina zatvora kao članovi organizovane kriminalne grupe.