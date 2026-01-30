Logo
Large banner

Raspisana međunarodna potjernica za Milošem Medincom

Izvor:

Agencije

30.01.2026

07:48

Komentari:

0
Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

Uprava policije Crne Gore raspisala je međunarodnu potjernicu za Milošem Medincom, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da nema preciznu informaciju da li je Medinca u Crnoj Gori.

Prema riječima Šćepanovića, sinoć je pregledano stotinak objekata, a na granici je bilo 150 policijskih službenika.

„Službenici Uprave policije su uspjeli da za manje od 24 časa raspišu međunarodnu potjernicu i ona je aktivna u centralnom birou Interpola“, istakao je Šćepanović.

On je dodao da se nada da će službenici policije, uz podršku međunarodnih partnera, uhapsiti Medincu, gdje god da bude, prenose crnogorski mediji.

Medinca je juče u Višem sudu u Podgorici prvostepeno osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora, ali ga policija nije našla na kućnoj adresi nakon izricanja presude.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medinca i njen sin Miloš Medinca osuđeni su pred Višim sudom u Podgorici na po 10 godina zatvora kao članovi organizovane kriminalne grupe.

Podijeli:

Tagovi:

Miloš Medenica

Vesna Medenica

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За Милошем Меденицом биће расписана национална потјерница

Region

Za Milošem Medenicom biće raspisana nacionalna potjernica

2 d

0
Милатовић тражи смјену одговорних за бјекство Милоша Меденице

Region

Milatović traži smjenu odgovornih za bjekstvo Miloša Medenice

2 d

0
Спајић о бјекству Меденице: Неко мора сносити одговорност

Region

Spajić o bjekstvu Medenice: Neko mora snositi odgovornost

3 d

0
Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

Region

Policija traga za sinom Vesne Medenice: Nestao nakon što je osuđen na 10 godina zatvora

3 d

0

Više iz rubrike

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Mirjana Pajković otkrila kako su sinovi reagovali na njene eksplicitne snimke

2 d

0
Блокирани гранични прелази са ЕУ

Region

Obustavlja se blokada graničnih prelaza

2 d

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Potresna ispovijest Mirjane Pajković: Ne sjećam se majke, sin ima smetnje u razvoju

2 d

0
mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Region

Ne smiruje se afera snimak Mirjane Pajković: Novinar iznio nove detalje

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner