Cvijanović: Naša misija je da se Srpska vidi u svijetu, postali smo kredibilni partneri

RTRS

08.02.2026

10:29

3
Цвијановић: Наша мисија је да се Српска види у свијету, постали смо кредибилни партнери
Foto: X / MiloradDodik

Posjeta delegacije Republike Srpske Vašingtonu je bila veoma sadržajna, jako mnogo smo kontakata ostvarili, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović za RTRS.

- Naša posjeta će pomoći u gradnji povjerenja u svijetu da se stanje u BiH prikaže na pravi način, bez namjere da bilo koga ocrnimo - dodala je Cvijanović.

Istakla je da je put ka istini pravi način uspjeha i naša misija je da se Srpska vidi u svijetu.Cvijanović je napomenula da postoje tri faze koje su ključne.

- Prva faza ima za cilj da izgradimo povjerenje putem oporavka i otklanjanja nepravde prema Srpskoj. Druga faza je uspostavljanje silnih odnosa u obostranom interesu - napomenula je Cvijanović.

Treća faza je, dodaje, da zaista pozicioniramo Srpsku, da dobro napredujemo da imamo dobro razumijevanje jer imamo iste vrijednosti.

- Vraćanje uvjerenjima i pozicijama koje su izbrisane u društvu predstavlja dobar put da Srpska može biti dobar partner, Srpska kojoj se može vjerovati - navela je Cvijanović.

Ova posjeta Vašingtonu je po kontaktima, po razgovorima sadržajnija i bolja nego ikada prije.

- Postali smo kredibilni partneri. Posebno želim da istaknem da je Srpskoj data prilika da govorimo slobodno jer su postojali stereotipi - istakla je Cvijanović i dodala da je veoma zahvalna domaćinima na odnosu i otvorenosti i želji da se bolje razumijemo i da bolje profitiramo u svakom smislu.

Političko Sarajevo, dodaje Cvijanović, se stalno trudi da minimalizuje našu posjetu SAD.

Željka Cvijanović

Komentari (3)
