FZO: Na raspolaganju besplatan info-broj

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uveo je besplatan info-broj za građane pod motom "Provjerena informacija štiti vaše pravo".

Pozivom na broj 0800 5 08 08 osiguranici pravovremeno mogu dobiti sve relevantne informacije u vezi sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i savjet i pojašnjenje kada je riječ o ostvarivanju prava s ciljem unapređenja dostupnosti informacija, saopšteno je iz Fonda.

- U eri informacije namjera Fonda je da osiguranici pozivom na ovaj broj pravovremeno dobiju tačne informacije, jer se samo tako omogućava potpuna zaštita prava osiguranih lica - navodi se u saopštenju.

Iz FZO ističu da da će besplatan info-broj biti dostupan osiguranicima svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Pozivom na ovaj broj građanima će, kako navode iz FZO, na raspolaganju biti zaštitnici prava osiguranih lica, kao i Odjeljenje za odnose sa javnošću, koji su i prije otvaranja besplatnog info-broja svakodnevno odgovarali na sve telefonske pozive i pitanja osiguranika.

- Iako je Fond i do sada bio na raspolaganju osiguranicima za sva pitanja, sada će pozivom na ovaj broj moći da postave svako pitanje koje ih zanima, ali bez izlaganja dodatnim troškovima, jer je poziv besplatan - pojašnjava se u saopštenju.

Osim besplatnog broja, građanima će i dalje biti dostupni i drugi brojevi telefona istaknuti na internet stranici i na plakatima zaštitnika prava, posebno ako žele da razgovaraju sa zaštitnikom iz svoje filijale.

Iz FZO podsjećaju da su osiguranicima dostupni zaštitnici prava u svim filijalama Fonda u Republici Srpskoj, kako lično, tako i putem direktnog broja zaštitnika.

- Besplatan broj za građane dodatno je promovisan i na plakatima zaštitnika prava koji su distribuisani svim zdravstvenim ustanovama i apotekama u Srpskoj, jer je cilj da informacija o zdravstvenom osiguranju i sve mogućnosti koje osiguranje nudi dopru do svakog osiguranog lica - ističe se u saopštenju.

Osiguranicima će, kako se navodi, uskoro biti dostupna i nova internet stranica FZO prilagođena savremenim tehnološkim standardima i modernim digitalnim rješenjima.

Svjesni da je informisanje osiguranika o pravima iz zdravstvenog osiguranja jedna od važnijih misija, Fond je još 2011. godine u svim svojim filijalama imenovao zaštitnike prava.

- Njihovim imenovanjem FZO je postao prvi u regionu koji je u okviru svojih resursa formirao institut zaštite prava i time pokazao da je zaštita prava osiguranika jedan od ključnih prioriteta u radu - ističe se u saopštenju.