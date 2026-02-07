Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

Tržnica i ove subote radi punom parom. Bez obzira na poskupljenja, građani kupovinu ne odlažu. Jasni u odabiru, kupci ističu da je domaće uvijek na prvom mjestu.

„ Zadovoljna sam. Baš je bogat izbor. Cijene kako – tako“,

„Ipak je to naš kvalitet i većina robe je domaća. Ja biram uvijek domaće“,

„ Mislim da su povoljne, ali ja malo kupujem",

„Nije skupo cijene su pristupačne. Ovo je najbolji čovjek na pijaci i stalno kupujemo od njega. Roba je dobra“,

„ Šta mi treba i ne pitam za cijenu!“, neki su od komentara građana.

Ponuda sadrži jeftinije i nešto skuplje proizvode, ističu prodavci.

„Dakle ima proizvoda koji se mogu kupiti za malo novaca? Može, glavica kupusa,kelja malo krompira malo mrkve do 10 KM, dva dana da ima ručak. Puna kesa!“, rekao je prodavac na banjalučkoj Tržnici.

Vikendom se isplati raditi i potražnja je stabilna bez obzira na cijene koje su se morale povećati zbog one nabavne.

„Kažu kod vas luk 18 KM, portali prenose, da li je istina? – Istina je to, mora ići tako, nabavna cijena je skupa. I da ima u marketu isto bi bio 18“, rekao je prodavac.

I dok cijene skaču na banjalučkoj tržnici na cjenkanje ni ne pomišljajte!

„Da vam kažem nema cjenkanja. Vjerovatno nisu stigli izložiti cijene, Povrće je jako skupo“, rekao je prodavac

Bez obzira na rast cijena banjalučka tržnica ostaje mjesto koje opstaje. Zahvaljujući svojim stalnim kupcima, kvalitetu robe i usluge banjalučka pijaca će i dalje biti mjesto svakodnevne kupovine u gradu na Vrbasu.