Jovana Aleksić prva na svijetu prima vakcinu protiv raka

Prva osoba na svijetu koja će započeti liječenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka biće pacijentkinja iz Srbije, Jovana Aleksić, koja boluje od melanoma karcinoma kože s metastazama. Liječenje bi trebalo početi u narednih mjesec do dva, a vakcina se već nalazi u fazi izrade.

Ovu informaciju potvrdio je za Sputnjik šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, dr Sergej Boljević, navodeći da je odluku donio konzilijum Instituta Hercen u Moskvi. Kako ističe, terapija se ne vodi kao kliničko ispitivanje, već kao konkretno liječenje.

Riječ je o visoko personalizovanoj vakcini koja se razvija u Rusiji, uz korištenje vještačke inteligencije. Vakcina se pravi posebno za svakog pacijenta, na osnovu analize tumorskih ćelija, s ciljem da imunološki sistem nauči da prepozna i uništi isključivo ćelije raka.

Prema planu, pacijentkinja će primiti ukupno 10 doza vakcine, u razmacima od dvije sedmice. Prvi efekti terapije, prema procjenama ljekara, mogli bi se vid‌jeti već nakon dvije do tri doze.

Za sada je odlučeno da se vakcina primjenjuje kod pacijenata s melanomom i rakom pluća. U programu se već nalazi desetak pacijenata, a u budućnosti se očekuje proširenje i na druge vrste karcinoma, uključujući rak dojke, nakon dobijanja dodatnih dozvola.

„Ovo je prvi put da se ovakav oblik terapije primjenjuje u praksi. Očekujemo dobre rezultate, ali s obzirom na to da smo prvi u svijetu, sve mora biti potvrđeno kroz liječenje“, naglasio je dr Boljević.

Princip d‌jelovanja zasniva se na uzimanju podataka iz tumorskih ćelija pacijenta, njihovoj analizi i stvaranju personalizovane terapije. Na taj način imunološke ćelije dobijaju „upute“ kako da se bore isključivo protiv ćelija raka, bez oštećenja zdravog tkiva.

Ako pacijent zbog zdravstvenih razloga privremeno ne može primiti dozu, terapija se pauzira mjesec do dva, a zatim se nastavlja bez gubitka efekta.