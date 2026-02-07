Ekonomska situacija u Njemačkoj se pogoršava: 20.000 radnih mjesta će biti izgubljeno

Ekonomska situacija u Bavarskoj se pogoršava. Generalni direktor Bavarskog udruženja poslodavaca (vbw), Bertram Brosard, upozorio je na brutalni gubitak radnih mjesta i predložio radikalne mjere za zaustavljanje pada konkurentnosti.

Brosard predviđa da će ove godine u bavarskoj industriji (posebno u metalskom i elektro sektoru) biti izgubljeno još 20.000 radnih mjesta, nakon što je isti broj radnih mjesta izgubljen prošle godine.

– Pritisak na našu lokaciju je postao preveliki. Nezaposlenost među inženjerima raste, što nikada ranije nismo vid‌jeli – istakao je šef udruženja poslodavaca.

Prijedlog: Manje odmora, više posla

Kako bi povećali produktivnost i izvukli njemačku privredu iz recesije, poslodavci podržavaju inicijativu premijera Markusa Sedera za povećanje efikasnosti rada. Pošto postoji veliki otpor ukidanju crkvenih praznika, Brosard predlaže druge opcije:

Ukidanje jednog dana godišnjeg odmora

Povećanje ned‌jeljnog radnog vremena (Sederov prijedlog o jednom satu dodatnog rada ned‌jeljno), prenosi Blic.

Brosard napominje da ovi prijedlozi ometaju kolektivne ugovore i da je potrebno o njima pregovarati, ali naglašava: „Važno je da se uopšte nešto pokrene.“