Ekonomska situacija u Njemačkoj se pogoršava: 20.000 radnih mjesta će biti izgubljeno

07.02.2026
09:08
Ekonomska situacija u Bavarskoj se pogoršava. Generalni direktor Bavarskog udruženja poslodavaca (vbw), Bertram Brosard, upozorio je na brutalni gubitak radnih mjesta i predložio radikalne mjere za zaustavljanje pada konkurentnosti.
Brosard predviđa da će ove godine u bavarskoj industriji (posebno u metalskom i elektro sektoru) biti izgubljeno još 20.000 radnih mjesta, nakon što je isti broj radnih mjesta izgubljen prošle godine.
– Pritisak na našu lokaciju je postao preveliki. Nezaposlenost među inženjerima raste, što nikada ranije nismo vidjeli – istakao je šef udruženja poslodavaca.
Kako bi povećali produktivnost i izvukli njemačku privredu iz recesije, poslodavci podržavaju inicijativu premijera Markusa Sedera za povećanje efikasnosti rada. Pošto postoji veliki otpor ukidanju crkvenih praznika, Brosard predlaže druge opcije:
Povećanje nedjeljnog radnog vremena (Sederov prijedlog o jednom satu dodatnog rada nedjeljno), prenosi Blic.
Brosard napominje da ovi prijedlozi ometaju kolektivne ugovore i da je potrebno o njima pregovarati, ali naglašava: „Važno je da se uopšte nešto pokrene.“
