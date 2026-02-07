Logo
Large banner

Ekonomska situacija u Njemačkoj se pogoršava: 20.000 radnih mjesta će biti izgubljeno

Izvor:

Blic

07.02.2026

09:08

Komentari:

0
Економска ситуација у Њемачкој се погоршава: 20.000 радних мјеста ће бити изгубљено
Foto: ATV

Ekonomska situacija u Bavarskoj se pogoršava. Generalni direktor Bavarskog udruženja poslodavaca (vbw), Bertram Brosard, upozorio je na brutalni gubitak radnih mjesta i predložio radikalne mjere za zaustavljanje pada konkurentnosti.

Brosard predviđa da će ove godine u bavarskoj industriji (posebno u metalskom i elektro sektoru) biti izgubljeno još 20.000 radnih mjesta, nakon što je isti broj radnih mjesta izgubljen prošle godine.

– Pritisak na našu lokaciju je postao preveliki. Nezaposlenost među inženjerima raste, što nikada ranije nismo vid‌jeli – istakao je šef udruženja poslodavaca.

milos bukejlovic atv

Republika Srpska

Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

Prijedlog: Manje odmora, više posla

Kako bi povećali produktivnost i izvukli njemačku privredu iz recesije, poslodavci podržavaju inicijativu premijera Markusa Sedera za povećanje efikasnosti rada. Pošto postoji veliki otpor ukidanju crkvenih praznika, Brosard predlaže druge opcije:

Ukidanje jednog dana godišnjeg odmora

Povećanje ned‌jeljnog radnog vremena (Sederov prijedlog o jednom satu dodatnog rada ned‌jeljno), prenosi Blic.

Brosard napominje da ovi prijedlozi ometaju kolektivne ugovore i da je potrebno o njima pregovarati, ali naglašava: „Važno je da se uopšte nešto pokrene.“

Podijeli:

Tagovi:

Bavarska

Radna mjesta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

2 h

0
Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Republika Srpska

Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

2 h

0
Вакцина

Društvo

Jovana Aleksić prva na svijetu prima vakcinu protiv raka

2 h

0
Лов на дјевојке из Хрватске за Епстајна: "Купићу ти карту за Сплит, тамо ћеш ми наћи пријатељицу

Svijet

Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu

2 h

0

Više iz rubrike

Ипак има наде? Њемачка на прагу заокрета

Ekonomija

Ipak ima nade? Njemačka na pragu zaokreta

22 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Poznate nove cijene goriva

22 h

0
Ускоро велике измјене у супермаркетима: Купци ће морати сами да се снађу

Ekonomija

Uskoro velike izmjene u supermarketima: Kupci će morati sami da se snađu

23 h

0
Пала цијена нафте, ево и за колико

Ekonomija

Pala cijena nafte, evo i za koliko

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

50

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

10

45

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

10

30

Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

10

20

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

10

18

Zeljković: Zagađenje vazduha i grijanje problemi koji zahtijevaju sistemska rješenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner