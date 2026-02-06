Ipak ima nade? Njemačka na pragu zaokreta

Vrijednost narudžbi je bila za 7,8 odsto veća nego prethodnog mjeseca i daleko iznad očekivanog minusa od 2,2 odsto. Rast pokreću masivne narudžbe – bez njih, rast bi ostao na plus 0,9 odsto.

Prema njegovoj proceni, glavni pokretač je vojna industrija, jer njemačka vlada ubrzano pojačava nabavke.

Po sektorima, snažno su rasle proizvodnja metalnih fabrikata i mašinska industrija, zatim elektronika i optika. Sa druge strane, automobilski sektor je od novembra pao za 6,3 odsto.

Obim narudžbi se primakao onom iz rane 2022. godine, ukazao je direktor istraživanja instituta IMK Sebastijan Dulien. On je nove podatke opisao kao još jedan signal potvrde da će državni rashodi ove godine podstaći privredni rast.

Slično ocjenjuje ekonomista Pokrajinske banke Baden-Virtemberga Jens-Oliver Niklaš.

"Ovo zaista izgleda kao tačka zaokreta. Poslije mnogo vremena ima povoda optimizmu", prenosi B92.