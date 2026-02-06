Film "Svadba" ispisuje istoriju: Oborena dva rekorda u jednoj sedmici

Bioskopske sale širom Srbije protekle sedmice bile su premale da prime sve one koji su željeli da pogledaju novi filmski hit "Svadba".

Ono što se danima naslućivalo po redovima ispred blagajni, sada je dobilo i zvaničnu potvrdu kroz brojke koje su ispisale novu istoriju domaće kinoprikazivačke industrije.

Komedija "Svadba" nije samo najgledaniji naslov trenutno - on je postao društveni fenomen. Prema zvaničnim podacima distributera Art viste, film je ostvario najbolji sedmični rezultat ikada zabilježen u Srbiji, sa neverovatnih 206.000 gledalaca tokom prve sedmice prikazivanja.

Ovaj podatak sam po sebi bio bi dovoljan za naslovne strane, ali euforija oko filma tu ne staje. Tokom proteklog vikenda, oboren je još jedan, možda i najteži rekord.

U samo jednom danu, film je pogledalo 40.358 ljudi, što je zvanično najbolji dnevni rezultat svih vremena u regionu.

Ovakvi rezultati ne čude, uzevši u obzir da nam “Svadba” donosi sat i po vremena zdravog smijeha, prožetog veselom ljubavnom pričom.

Dodatnu vrijednost filmu svakako je donijela i vrhunska regionalna glumačka pod‌jela koju nose Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, zajedno sa Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbeljom, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Denisom Murićem, Markom Miljković i Nevenom Nerandžić, ali i filmskom divom Sekom Sablić, kojoj je direktna partnerka Snježana Sinovčić Šiškov.

Radnja filma "Svadba" prati dve imućne porodice, jednu iz Beograda i drugu iz Zagreba čija se d‌jeca zaljubljuju daleko od kuće. Zaplet počinje neplaniranom trudnoćom koja ubrzava upoznavanje roditelja. Svadba, koja mora da ostane strogo čuvana tajna, postaje okidač za lavinu komičnih i napetih situacija koje brzo izmiču kontroli.

Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću.

Film "Svadba“ nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Film "Svadba" nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje i regiona, a distribucija filma je povjerena "Art Visti", prenosi Telegraf.