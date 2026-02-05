Umro Zoran Milojević

Zoran Milojević Ševko, glumac, kompozitor, romanopisac i dobitnik Andrićeve nagrade preminuo je u 72. godini.

Sinoć je njegovu publiku i sve koji su poštovali njegov lik i djelo o tome putem društvenih mreža obavijestio pjevač i glumac Boris Bizetić sa kojim je Ševko sarađivao.

Glumac se pojavljivao u mnogim filmovima, serijama poput "Svemirci su krivi za sve", "Sekula nevino optužen" ali i "Rokeri s Moravu" gde je sarađivao sa Bizetićem.

Boris Bizetić se obratio putem društvenih mreža emotivnom porukom.

"Danas je umro naš višedecenijski prijatelj i saradnik Zoran Milojević Ševko. Imao je 71 godinu. Za prijatelje iz rane mladosti bio je poznat kao 'Bule', za većinu TV gledalaca kao 'Jablan' iz BB Šoa. Za nas je bio Ševko i Strikica", naveo je u objavi.

On je dodao da je Milojević bio sjajan komičar, imao sposobnost da nauči nevjerovatno dugačke tekstove, ali i da dobro improvizuje.

"Volio je i umio da igra, pa je uvijek bio dio plesne ekipe kada treba zajedno da izvedemo neku koreografiju. Osim urođenog osjećaja za ritam, i dobrog muzičkog sluha, jedna od nama najdražih stvari u vezi Ševka je što je bio fantastičan glasovni glumac", piše u objavi Bizetića.

Svoju karijeru je počeo kao kompozitor i tekstopisac za brojne pevače narodne muzike, zatim je u javnosti tridesetak godina bio prisutan kao glumac u našim raznim TV emisijama, uporedo sa tim poslom bio je i radio voditelj, kolumnista, i pisac mnogih romana i zbirki.

Osim svojih djela, iza sebe je ostavio djecu i unuke. Nama ostaje mnoštvo uspomena na vrijeme koje smo proveli zajedno, privatno i poslovno. Ševko je bio dobar drug, duhovit i emotivan čovjek, sa kojim smo dijelili mnogo srećnih trenutaka.

Podsjetimo glumac, multimedijalni umjetnik je publici najpoznatiji po humorističkim ulogama u TV emisiji "BB šou", gdje se pojavljivao u nekoliko karakterističnih likova kao što su Jablan, Mrsoj i Ševko.

Bio je saradnik popularne grupe "Rokeri s Moravu", koja je poznata po humorističnom spoju narodne muzike i rok stilova.

Rođen je 13. jula 1954. u Kosovskoj Mitrovici na Kosovu i Metohiji.