Smijenjen Nenad Stojaković

Izvor:

sportklub.rs

05.02.2026

13:07

ko je nenad stojakovic otkaz partizan
Foto: Partizan

Odlukom čelnih ljudi fudbalskog kluba Partizan, Nenad Stojaković smijenjen je sa mjesta trenera crno-bijelih.

Prema saznanjima "Sport kluba", glavni zagovornik smjene Stojakovića bio je potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, koji je ranije bio i glavni zagovornik da naslijedi Srđana Blagojevića na mjestu trenera.

Ovo je tako treći trener koji je smijenjen od dolaska Radne grupe na čelo Partizana.

Украјина-06092025

Svijet

Nova razmjena ruskih i ukrajinskih zarobljenika

Prvi je to bio Savo Milošević, potom za kratko je tim preuzeo Marko Jovanović, da bi početkom prošle godine stigao Srđan Blagojević.

On je smijenjen krajem 2025. godine, da bi ga naslijedio Nenad Stojaković, koji se očigledno nije snašao na klupi Partizana.

Crno-bijeli su na startu proljećnog dijela šampionata remijem protiv Radničkog iz Niša izgubili prvo mjesto na tabeli Superlige.

Stojaković je Partizan preuzeo 13. novembra i predvodio je ekipu kao prvi trener na šest utakmica.

ilu-ruža-28082025

Svijet

Iznenada preminula mlada fudbalerka: Klub potvrdio užasne vijesti

I tu je imao učinak od tri pobjede, jedan remi i dva poraza.

Tako je sada klub iz Humske na dva boda iza Crvene zvezde, a "večiti derbi" je sve bliži.

Sada je veliko pitanje, ko će naslijediti Stojakovića, tačnije ko će prihvatiti da sjedne na užarenu stolicu trenera Partizana.

FK Partizan

Nenad Stojaković

