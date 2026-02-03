Logo
Ko je Nenad Stojaković, odlazeći trener Partizana?

ko je nenad stojakovic otkaz partizan
Foto: Partizan

Trener FK Partizan Nenad Stojaković prema pisanju medija pred izlaznim je vratim kluba iz Humske. On je Partizan preuzeo u novembru 2025. godine, a do tada je bio trener Teleoptike.

Preuzimanje Partizana bio je najveći izazov u karijeri Nenada Stojakovića.

Aktuelni šef stručnog štaba počeo je trenersku karijeru u Voždovcu, gd‌je je bio pomoćnik tokom sezone 2019/20, zatim je radio u mlađim kategorijama Partizana i omladince crno-bijelih doveo do šampionske titule, a jedino inostrano iskustvo bilo mu je na klupi drugoligaša Gorice u Sloveniji. Po povratku u Srbiju, Stojaković je vodio Teleoptik, koji trenutno zauzima prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd i na putu je povratka u Prvu ligu Srbije, drugi rang srpskog fudbala.

Dok je vodio omladince Partizana, Stojaković je imao priliku da sarađuje sa nekoliko fudbalera koji su trenutno dio prvog tima. Primjera radi, na mečevima Lige šampiona za omladince crno-bijeli dres nosili su Nikola Simić, Milan Roganović, Vanja Dragojević, Dimitrije Janković, Ognjen Ugrešić, Nemanja Trifunović i drugi.

Ненад Стојаковић

Fudbal

Partizan sprema otkaz Nenadu Stojakoviću

Kakvu je igračku karijeru imao Nenad Stojaković?

Novi trener Partizana Nenad Stojaković dobija priliku da sa klupe vodi tim u kojem je svojevremeno počeo profesionalnu igračku karijeru! Stojaković je dijete crno-bijelih, a 1999. godine priključen je prvom timu, u kojem je ostao pet godina. Nije igrao mnogo tih godina i mandat u Humskoj više su mu obilježile pozajmice - u Teleoptik, Mogren, Rudar iz Pljevalja i Rudar iz Ugljevika.

Nakon odlaska iz Partizana igrao je za Rad, Budućnost iz Banatskog dvora, PAOK, Širin Faraz u Iranu, ponovo Rad, Honved iz Budimpešte, još jednom Rad, Song Lam Nge Am u Vijetnamu, Radnički iz Kragujevca i na kraju Smederevo. Igračku karijeru završio je 2013. godine, a trenersku počeo šest godina kasnije.

Zašto je Mijatović izabrao Stojakovića?

Ako je suditi po nedavnim javnim nastupima Predraga Mijatovića, potpredsjednika FK Partizan, crno-bijelima je bio potreban drugačiji tip trenera od Srđana Blagojevića. Čelnici kluba iz Humske željeli su na klupi nekog iz svog sistema, nekog ko više osjeća mentalitet Partizana i na kraju krajeva - nekoga ko je klubu već donosio trofeje. Stojaković je to uradio sa omladinskim timom u kojem je sazreo veliki broj aktuelnih prvotimaca.

Imajući to u vidu, Nenad Stojaković bio je očekivan izbor. Ipak, već početkom februara, mediji su objavili vijest da je Stojaković na izlaznim vratima Partizana.

