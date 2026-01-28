Uhapšen ubica vođe navijača Partizana

28.01.2026
10:19
Komentari:0
U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna Tadije Pantića (23).
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on se tereti za teško ubistvo.
Hronika
Ovo je Tadija ubijen usred bijela dana
Podsjetimo, Tadija Pantić ubijen je prije tri mjeseca, 22. novembra prošle godine, u sačekuši na Novom Beogradu.
Dvojica napadača, podsjetimo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobjegne. Međutim, ubica je uspio da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.
Hronika
Kamere snimile ubistvo Tadije Pantića
Hronika
2 mj0
Tenis
2 h0
Hronika
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Srbija
4 h0
Srbija
19 h0
Srbija
19 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
12
16
12
08
11
56
11
56
11
55
Trenutno na programu