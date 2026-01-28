Uhapšen ubica vođe navijača Partizana

U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna Tadije Pantića (23).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on se tereti za teško ubistvo.

Podsjetimo, Tadija Pantić ubijen je prije tri mjeseca, 22. novembra prošle godine, u sačekuši na Novom Beogradu.

Dvojica napadača, podsjetimo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobjegne. Međutim, ubica je uspio da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.