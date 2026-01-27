Logo
Preminula Milica Mila Knežević

ATV

27.01.2026

17:26

Преминула Милица Мила Кнежевић

Novinarka Milica Mila Knežević, preminula je u 94. godini u Beogradu.

Milica Knežević rođena je 22. septembra 1937. godine u Baru.

Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Prvi novinarski tekst objavila je u "Narodnoj obnovi" 1958. godine, dok se novinarstvom profesionalno bavila od 1960. godine.

Od 1962. godine bila je novinar u Televiziji Beograd, gdje je radila 33 godine. Od toga je 15 godina bila novinar TV Dnevnika.

Pratila je mnogobrojna kulturna zbivanja. Bila je izvještač, komentator, pisala je kritičke osvrte.

In memoriam

