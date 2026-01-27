Preminula Milica Mila Knežević

Izvor:
Novinarka Milica Mila Knežević, preminula je u 94. godini u Beogradu.
Milica Knežević rođena je 22. septembra 1937. godine u Baru.
Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Prvi novinarski tekst objavila je u "Narodnoj obnovi" 1958. godine, dok se novinarstvom profesionalno bavila od 1960. godine.
Od 1962. godine bila je novinar u Televiziji Beograd, gdje je radila 33 godine. Od toga je 15 godina bila novinar TV Dnevnika.
Pratila je mnogobrojna kulturna zbivanja. Bila je izvještač, komentator, pisala je kritičke osvrte.
