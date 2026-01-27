Jak zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres jačine 1.9 stepeni Rihtera pogodio je danas područje Kučeva, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko 11 časova na dubini od 12 kilometara.

Na osnovu objavljenih koordinata, zemljotres se dogodio na obodu grada.

S obzirom na naznačeni intenzitet, mala je vjerovatnoća da je izazvao bilo kakvu materijalnu štetu.

(telegraf)