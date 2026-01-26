Državljanin BiH uhvaćen u divljačkoj vožnji u Srbiji, vozio 206 na sat

Državljanin Bosne i Hercegovine (43) isključen je danas, 26. januara, iz saobraćaja na području Loznice zbog nasilničke vožnje, nakon što je vozio brzinom većom od 200 kilometara na čas, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je navedeno, vozač je upravljao vozilom audi A8 brzinom od 205,9 kilometara na čas na dionici moto-puta Loznica – Šabac, gd‌je je dozvoljena brzina 100 kilometara na čas.

Ubrzo nakon toga, pripadnici Uprave saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja i drugog stranog državljanina. Riječ je o pedesetosmogodišnjem državljaninu Italije, koji je na području Sombora vozilom audi SQ8 prekoračio dozvoljenu brzinu na više dionica puta.

Prema saopštenju MUP-a, italijanski državljanin se na državnom putu Subotica – Sombor kretao brzinom od 183,5 kilometara na čas, iako je ograničenje 80 kilometara na čas, dok je u naselju Svetozar Miletić vozio brzinom od 145,7 kilometara na čas, gd‌je je dozvoljeno 50 kilometara na čas.

Takođe, ovaj vozač je izvršio i nepropisno preticanje jednog vozila preko neisprekidane uzdužne linije.

Oba vozača isključena su iz saobraćaja, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.