Kamiondžije iz Srbije u blokadi graničnih prelaza

Kamiondžije iz Srbije i zemalja regiona blokirale su danas u podne granične prelaze za teretna vozila zbog novog sistema kontrole ulaska i izlaska iz EU.

Predsjednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić rekao je da je blokadama obuhvaćeno 17 graničnih prelaza i četiri administrativna prelaza prema Kosovu i Metohiji.

"Kompletan Šengenski prostor je organizovan od strane bh., crnogorskih, naših i prevoznika iz Sjeverne Makedonije. Svi u isto vrijeme počinjemo, svi imamo iste zahtjeve i svi držimo sve granice prema Šengenskom prostoru", rekao je Mandić za RTS.

Društvo Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa EU

Zbog novog sistema kontrole ulaska i izlaska iz EU vozači iz zemalja koje nisu članice Unije tokom 180 dana na teritoriji Šengena mogu da provedu maksimalno 90 dana.

Novaković je naveo da ih to onemogućava da normalno posluju, da nemaju zarade ako se radi samo trećina radnog vremena.

On smatra da je nerazumno to što službe EU nisu spremne da razgovaraju i da nemaju nikakav argument za to.

"Bili smo u Briselu. Oni nisu razgovarali, samo su rekli to je takav sporazum", naveo je Mandić.

On je istakao da prevoznici iz Srbije i regiona imaju podršku kolega iz Turske, koji su, takođe, ugroženi.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je da je danas riječ o blokadi od strane EU, kao i lanaca snabdijevanja za 17 miliona stanovnika na Balkanu.

Peulić je naveo da on i kolege žele jasno da kažu da Evropska komisija od 2004. godine želi da nema prevoznika i drumskih prevoznika u regionu.

On je upozorio da će još trećina vozača biti eliminisana do 15. aprila.

Vozači kamiona najavili su da će blokada trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva i da će praktično biti blokirani svi granični prelazi.