Obilazio kolonu pa izazvao direktan sudar, troje teško povrijeđeno!

Izvor:
Telegraf
26.01.2026
08:47
Komentari:0
U beogradskom naselju Železnik, u Ulici Ive Lole Ribara kod broja 7, jutros oko 6 sati časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.
Prema prvim informacijama, četiri osobe su povrijeđene, od kojih su tri zadobile teške tjelesne povrede.
Prema svjedočenjima očevidaca sa lica mjesta, do udesa je došlo usljed nepropisnog preticanja. Naime, vozač jednog automobila pokušao je da obiđe kolonu vozila, ušao u traku namijenjenu za suprotni smjer i direktno se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret.
„Prizor je bio stravičan, začuo se jak udarac, a dijelovi automobila su se razletjeli na sve strane“, navodi jedan od svjedoka za Telegraf.
Na mjesto nesreće odmah su izašle tri ekipe Hitne pomoći. Četiri učesnika nezgode su hitno prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Prema nezvaničnim saznanjima, tri osobe imaju teške prelome i ljekari se bore za njihovu stabilizaciju.
Iako je uviđaj trajao tokom ranih jutarnjih sati, što je uzrokovalo zastoje u ovom dijelu Železnika, nadležne službe su uspjele da uklone smrskana vozila sa kolovoza.
Saobraćaj se trenutno u Ulici Ive Lole Ribara odvija neometano i bez zastoja.
Policija je obavila uviđaj, a detaljna istraga će pokazati sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode. Još jednom se apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito u jutarnjim satima kada je smanjena vidljivost i povećana frekvencija vozila.
