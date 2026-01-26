Obilazio kolonu pa izazvao direktan sudar, troje teško povrijeđeno!

U beogradskom naselju Železnik, u Ulici Ive Lole Ribara kod broja 7, jutros oko 6 sati časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, četiri osobe su povrijeđene, od kojih su tri zadobile teške tjelesne povrede.

Direktno zakucavanje u suprotnu traku

Prema svjedočenjima očevidaca sa lica mjesta, do udesa je došlo usljed nepropisnog preticanja. Naime, vozač jednog automobila pokušao je da obiđe kolonu vozila, ušao u traku namijenjenu za suprotni smjer i direktno se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret.

„Prizor je bio stravičan, začuo se jak udarac, a dijelovi automobila su se razletjeli na sve strane“, navodi jedan od svjedoka za Telegraf.

Na mjesto nesreće odmah su izašle tri ekipe Hitne pomoći. Četiri učesnika nezgode su hitno prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Prema nezvaničnim saznanjima, tri osobe imaju teške prelome i ljekari se bore za njihovu stabilizaciju.

Saobraćaj normalizovan

Iako je uviđaj trajao tokom ranih jutarnjih sati, što je uzrokovalo zastoje u ovom dijelu Železnika, nadležne službe su uspjele da uklone smrskana vozila sa kolovoza.

Saobraćaj se trenutno u Ulici Ive Lole Ribara odvija neometano i bez zastoja.

Policija je obavila uviđaj, a detaljna istraga će pokazati sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode. Još jednom se apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito u jutarnjim satima kada je smanjena vidljivost i povećana frekvencija vozila.