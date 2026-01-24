Logo
Large banner

Ministarstvo razmatra skraćivanje časova na 30 minuta

Izvor:

RTS

24.01.2026

18:35

Komentari:

2
Школа, учионица
Foto: Unsplash

Ministar prosvjete Srbije Dejan Vuk Stanković je izjavio da ministarstvo koje vodi razmatra skraćivanje školskih časova sa 45 na 30 minuta.

Kao razlog za to je istakao to što d‌jeca ne mogu biti fokusirana 45 minuta.

"O tome otvoreno i jasno razmišljamo. Postoji neka vrsta psihološkog opravdanja - pod uticajem novih tehnologija postoji fenomen difuzne pažnje. Ne možete biti fokusirani na jedan predmet, nego vrlo lako idete s jednog na drugi sadržaj. To kod d‌jece ima za posljedicu da ne mogu biti fokusirana 45 minuta, koliko maksimalno traje koncentracija zrelih ljudi", rekao je Stanković za Radio-televiziju Srbije.

matematika

Društvo

Učenici OŠ "Sveti Sava" najuspješniji na takmičenju iz matematike

Napomenuo je da procedura skraćivanja časova nije laka, ali da se pokreće debata o ovom pitanju.

"Slušamo različite argumente za i protiv. Poslije toga slijedi praktični dio koji podrazumijeva institucionalnu reorganizaciju rasporeda časova, alokaciju nastavnog kadra i možda prijem novih ljudi jer će biti više časova. Mnogo je međukoraka dok ne zaživi, ali možda ćemo započeti s pilot-programom jer promjene u obrazovanju moraju biti racionalne", istakao je.

Efekti promjena, dodaje, mjerili bi se na više načina. Naime, kako je kazao, prije svega prema učeničkim postignućima u različitim oblicima znanja i u odnosu na neke vještine koje je potrebno steći u školskom procesu.

школа-учионица

Gradovi i opštine

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

"To je jedino suštinski važno mjerilo - da li bolje uče, da li su motivisaniji učiti i da li je ishod tog učenja jednostavniji i efikasniji", ocijenio je.

Stanković je ukazao da se razmatra i d‌jelimična ili potpuna zabrana korištenja mobitela u školama.

Podijeli:

Tagovi:

ministarstvo prosvjete

Srbija

skraćivanje časova

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Svijet

Zbog prijetnji od američkog napada iranski vrhovni vođa se krije u podzemnom skloništu

2 h

0
Avion

Svijet

Zbog oluje otkazano više od 900 avionskih letova

2 h

0
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

Svijet

Napad na medicinski tim još jedan korak Kijeva ka eskalaciji sukoba

2 h

0
Писмо чистачице на одласку у пензију годинама се препричава: У животу је битно само једно!

Zanimljivosti

Pismo čistačice na odlasku u penziju godinama se prepričava: U životu je bitno samo jedno!

2 h

0

Više iz rubrike

Прије двије вечери поново је у Младеновцу дошло до паљења возила предсједника удружења Свети Сава, као и аутомобила његовог сина, који је припадник МУП, наводи се на Инстаграм страници "192".

Srbija

Zapaljen automobil pripadnika MUP-a, gorio i auto njegovog oca

23 h

0
ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

Srbija

OFAK produžio licencu za rad NIS-a

1 d

0
Ликвидирани Живко Бакић сахрањен поред брата

Srbija

Likvidirani Živko Bakić sahranjen pored brata

1 d

0
Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

Srbija

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner