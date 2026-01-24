Ministarstvo razmatra skraćivanje časova na 30 minuta

Ministar prosvjete Srbije Dejan Vuk Stanković je izjavio da ministarstvo koje vodi razmatra skraćivanje školskih časova sa 45 na 30 minuta.

Kao razlog za to je istakao to što d‌jeca ne mogu biti fokusirana 45 minuta.

"O tome otvoreno i jasno razmišljamo. Postoji neka vrsta psihološkog opravdanja - pod uticajem novih tehnologija postoji fenomen difuzne pažnje. Ne možete biti fokusirani na jedan predmet, nego vrlo lako idete s jednog na drugi sadržaj. To kod d‌jece ima za posljedicu da ne mogu biti fokusirana 45 minuta, koliko maksimalno traje koncentracija zrelih ljudi", rekao je Stanković za Radio-televiziju Srbije.

Napomenuo je da procedura skraćivanja časova nije laka, ali da se pokreće debata o ovom pitanju.

"Slušamo različite argumente za i protiv. Poslije toga slijedi praktični dio koji podrazumijeva institucionalnu reorganizaciju rasporeda časova, alokaciju nastavnog kadra i možda prijem novih ljudi jer će biti više časova. Mnogo je međukoraka dok ne zaživi, ali možda ćemo započeti s pilot-programom jer promjene u obrazovanju moraju biti racionalne", istakao je.

Efekti promjena, dodaje, mjerili bi se na više načina. Naime, kako je kazao, prije svega prema učeničkim postignućima u različitim oblicima znanja i u odnosu na neke vještine koje je potrebno steći u školskom procesu.

"To je jedino suštinski važno mjerilo - da li bolje uče, da li su motivisaniji učiti i da li je ishod tog učenja jednostavniji i efikasniji", ocijenio je.

Stanković je ukazao da se razmatra i d‌jelimična ili potpuna zabrana korištenja mobitela u školama.