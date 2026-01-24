Zbog oluje otkazano više od 900 avionskih letova

Više od 180 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama je u pripravnosti zbog snježne oluje koja se proteže od Novog Meksika do Mejna, a do sada je otkazano više od 9.000 letova tokom vikenda, prema podacima internet stranica za praćenje letova.

Najmanje 3.259 letova otkazano je danas, a dodatnih 5.826 je otkazano za sutra, prenosi ABC njuz.

Kancelarija za upravljanje kadrovima objavila je da će sve federalne kancelarije u oblasti Vašingtona biti zatvorene u ponedeljak.

Vanredno stanje zbog približavanja oluje proglasilo je najmanje 18 saveznih država, među kojima su Alabama, Arkanzas, Delaver, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Pensilvanija, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija.

Vanredno stanje proglasio je i glavni grad SAD, Vašington.

Međunarodni aerodrom Fort Vort u Dalasu ima najviše otkazanih letova tokom vikenda.

Očekuje se da će do večeras snijeg i led pokriti veliki dio zemlje, protežući se od Novog Meksika do Sjeverne i Južne Karoline, a da će se temperature na srednjem zapadu spustiti do minus 40 stepeni Celzijusa.

Oluja će se rano u nedjelju kretati na istok, donoseći snijeg od Vičite, Kanzasa, preko Sinsinatija, Vašingtona, pa sve do Filadelfije.