Borac "pregazio" Zrinjski u Banjaluci

U derbiju 21. kola Premijer (Wwin) lige BiH, Borac je u Banjaluci savladao mostarski Zrinjski sa visokih 3:0 (0:0).
Strijelci su bili Srđan Grahovac u 49, Luka Juričić u 67. i Matej Deket u 90+2. minutu.
Junak derbija bio je Stefan Savić koji je podijelio tri asistencije.
Nakon prvih 45 minuta rezultat je bio 0:0, ali u drugom poluvremenu mostarski tim je imao puno grešaka i nije uspio da izdrži pritisak Borca.
Bila je ovo prva pobjeda nad mostarskim timom u novoj sezoni kojom je banjalučki tim stekao četiri boda više u odnosu na rivala.
Borac je na ovaj način ne samo pobjegao najvećem konkurentu četiri boda, već je prekinuo i post, jer je zadnji put savladao Zrinjski u Banjaluci 31. avgusta 2022.
Nakon utakmice Srđan Grahovac, kapiten Borčevih fudbalera, održao je emotivan govor u kojem se zahvalio čitavoj ekipi na zalaganju i borbenosti.
