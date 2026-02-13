Logo
Large banner

Srbija saznala raspored za "grupu smrti"

Izvor:

Agencije

13.02.2026

09:48

Komentari:

0
Србија сазнала распоред за "групу смрти"
Foto: Tanjug / AP

Novi ciklus Lige nacija za sezonu 2026/27, fudbalska reprezentacija Srbije otvoriće protiv Grčke 24. septembra na domaćem terenu. Interesantno, Orlovi koje vodi Veljko Paunović će i zatvoriti poglavlje nove sezone Lige nacija protiv Ivice Jovanovića i Helena 16. novembra 2026. godine.

Orlovi polijeću protiv Grka, a tri dana kasnije ugostiće selekciju Holandije.

Фудбалери Србије

Fudbal

Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

U tom prozoru Srbiju očekuju još dva meča, dva gostovanja. Orlovi će 1. oktobra odmjeriti snage sa Njemačkom, a tri dana kasnije još jedno gostovanje – Holandiji.

Jasno je da su pred Veljkom Paunovićem i fudbalerima Srbije četiri izuzetno zahtjevna duela u tom prozoru.

Preostale dvije utakmice Srbije će igrati 13. novembra, kada će ugostiti Pancere, dok je posljednji susret rezervisan za duel sa Grcima 16. novembra 2026. godine u gostima.

Podsjetimo, žrijebom u Briselu u četvrtak uveče odlučeno je da Srbija bude stacionirana u Grupi A2 Lige nacije nacija.

Podijeli:

Tagovi :

Fudbalska reprezentacija Srbije

Liga nacija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Атлетико Мадрид - Барселона

Fudbal

Nezapamćeno gaženje Barselone u Madridu

14 h

0
Навијачи Жељезничара

Fudbal

Prijetnje: Navijači Željezničara skandirali sramno kao nikad ranije

14 h

2
Прави пакао: Србија у групи смрти

Fudbal

Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

17 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Preokret oko Vlahovića koji niko nije očekivao

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

12

28

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

12

20

Dara Bubamara otkrila kakva je u krevetu, Ceca odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner