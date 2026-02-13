Srbija saznala raspored za "grupu smrti"

Novi ciklus Lige nacija za sezonu 2026/27, fudbalska reprezentacija Srbije otvoriće protiv Grčke 24. septembra na domaćem terenu. Interesantno, Orlovi koje vodi Veljko Paunović će i zatvoriti poglavlje nove sezone Lige nacija protiv Ivice Jovanovića i Helena 16. novembra 2026. godine.

Orlovi polijeću protiv Grka, a tri dana kasnije ugostiće selekciju Holandije.

Fudbal Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

U tom prozoru Srbiju očekuju još dva meča, dva gostovanja. Orlovi će 1. oktobra odmjeriti snage sa Njemačkom, a tri dana kasnije još jedno gostovanje – Holandiji.

Jasno je da su pred Veljkom Paunovićem i fudbalerima Srbije četiri izuzetno zahtjevna duela u tom prozoru.

Preostale dvije utakmice Srbije će igrati 13. novembra, kada će ugostiti Pancere, dok je posljednji susret rezervisan za duel sa Grcima 16. novembra 2026. godine u gostima.

Podsjetimo, žrijebom u Briselu u četvrtak uveče odlučeno je da Srbija bude stacionirana u Grupi A2 Lige nacije nacija.