Srbija saznala raspored za "grupu smrti"

Novi ciklus Lige nacija za sezonu 2026/27, fudbalska reprezentacija Srbije otvoriće protiv Grčke 24. septembra na domaćem terenu. Interesantno, Orlovi koje vodi Veljko Paunović će i zatvoriti poglavlje nove sezone Lige nacija protiv Ivice Jovanovića i Helena 16. novembra 2026. godine.
Orlovi polijeću protiv Grka, a tri dana kasnije ugostiće selekciju Holandije.
U tom prozoru Srbiju očekuju još dva meča, dva gostovanja. Orlovi će 1. oktobra odmjeriti snage sa Njemačkom, a tri dana kasnije još jedno gostovanje – Holandiji.
Jasno je da su pred Veljkom Paunovićem i fudbalerima Srbije četiri izuzetno zahtjevna duela u tom prozoru.
Preostale dvije utakmice Srbije će igrati 13. novembra, kada će ugostiti Pancere, dok je posljednji susret rezervisan za duel sa Grcima 16. novembra 2026. godine u gostima.
Podsjetimo, žrijebom u Briselu u četvrtak uveče odlučeno je da Srbija bude stacionirana u Grupi A2 Lige nacije nacija.
