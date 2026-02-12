Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

Reprezentacija Srbije nije imala mnogo sreće na žrijebu u Ligi nacija.

"Orlovi" su saznali rivale u narednom ciklusu Lige nacija, a igraće u grupi A2 sa Njemačkom, Holandijom i Grčkom.

Tako su fudbaleri Srbije "upali" u grupu smrti.

Ostale grupe:

Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

Grupa A2: Njemačka, Holandija, Srbija, Grčka

Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka

Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels