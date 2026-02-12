Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

Izvor:
Agencije
12.02.2026
19:03
Komentari:0
Reprezentacija Srbije nije imala mnogo sreće na žrijebu u Ligi nacija.
"Orlovi" su saznali rivale u narednom ciklusu Lige nacija, a igraće u grupi A2 sa Njemačkom, Holandijom i Grčkom.
Fudbal
Preokret oko Vlahovića koji niko nije očekivao
Tako su fudbaleri Srbije "upali" u grupu smrti.
Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska
Grupa A2: Njemačka, Holandija, Srbija, Grčka
Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka
Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels
Najnovije
Najčitanije
21
38
21
33
21
27
21
24
21
17
Trenutno na programu