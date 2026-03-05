Logo
Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

05.03.2026

12:04

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија
Foto: Unsplash

Iako je na nivou Srbije broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u padu, u Beogradu je zabilježen nešto viši broj zaraženih, pokazuju podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZJZ).

Naime, kako je saopštio GZJZ u Beogradu je tokom posljednje nedjelje februara epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 10.246 osoba oboljelo od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 372 slučaja.

Kako je navedeno, broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija je u nedjelji od 23. februara do 1. marta veći za 29,3 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju, a broj oboljelih od oboljenja sličnih gripu za 60,3 odsto.

Što se tiče oboljelih od respiratornih infekcija, najviše je oboljelih osoba uzrasta od pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine.

Među inficiranima je 9,7 odsto osoba starosti 65 i više godina. Kada je riječ o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika pokazuje da je najviše oboljelih iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba od pet do 19 godina.

Utvđeno je da su oboljeli imali virus gripa i to A, A (H3), A (H1N1) i A(H1)pdm09. Podaci su dobijeni na osnovu izvještaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 23. februara do 1. marta.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Ostali sportovi

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Aleksandra Boričića

Iz Gradskog zavoda podsjećaju da je najefikasnija mjera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što prije vakcinišu.

Vakcina se može primiti u bilo koje vrijeme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Podsjećaju i na opšte mjere prevencije koje obuhvataju izbjegavanje bliskih kontakta sa oboljelim osobama, redovno pranje ruku uz izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provjetravanje prostorija.

Situacija u Srbiji

Podsetimo, kako je Batut izvijestio, u toku 8. izvještajne nedjelje, od 16.2.2026. do 22.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabilježena su ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 97,13/100.000 stanovnika, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa pethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokzatelji za ovu izvještajnu nedjelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.

U 8. izvještajnoj nedjelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga, prenosi B92.

