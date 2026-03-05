Logo
Novi problemi: Sa granice vraćeno 100 kamiona iz BiH

ATV

05.03.2026

11:51

Превозници протестују
Foto: ATV

Konzorcijum Logistika BiH obavijestila je javnost, državne institucije i regionalne partnere da je Bosna i Hercegovina danas suočena sa ozbiljnim poremećajem međunarodnog drumskog transporta.

Naime, kako navode, jutros, 5. marta, sa granica je vraćeno više od 100 transportnih vozila, dok je oko 2000 tona robe ostalo zarobljeno u transportu, bez mogućnosti da bude isporučeno na tržište Evropske unije.

pustinja saudijska arabija

Svijet

Martovski dan koji je promijenio cijeli svijet

Najveći dio međunarodnog robnog saobraćaja Bosne i Hercegovine odvija se preko graničnih prelaza na sjeveru uz rijeku Savu, koji predstavljaju ključne izlazne tačke za bh. privredu prema tržištu Evropske unije.

Upravo na tim pravcima danas dolazi do ozbiljnih zastoja i vraćanja vozila, poručuju prevoznici.

Naglašavaju da, prema dostupnim informacijama iz sektora transporta, na pravcima preko Srbije nije evidentiran isti nivo problema, te da su dobrosusjedski odnosi omogućili određeni operativni pristup na prelazima, uključujući pravac prema Bajakovu.

"Takođe, Srbija je na pravcu prema Mađarskoj uspjela obezbijediti određene pomake ili privremena rješenja za svoje prevoznike. Zato postavljamo jasno pitanje institucijama Bosne i Hercegovine: Zašto Bosna i Hercegovina nema isti nivo zaštite svojih prevoznika i privrede?", upitali su i dodali:

Канцеларија, посао

Ekonomija

Banka napravila radikalan rez: Čak 2.500 zaposlenih dobilo otkaz

"Ako se hitno ne preduzmu konkretni koraci i ne pokrenu direktni razgovori sa institucijama Evropske unije i susjednih država, Bosna i Hercegovina se suočava sa situacijom u kojoj su uvoz i izvoz robe ozbiljno ugroženi, a lanci snabdijevanja dovedeni u pitanje", upozoravaju iz Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine i pozivaju institucije da odmah reaguju.

"Svaki sat čekanja znači nove gubitke za kompanije, radnike i ekonomiju zemlje. Vrijeme za reakciju je sada", zaključuju bh. prevoznici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

