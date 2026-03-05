Hirurg upozorava: Ako imate ovu liniju na noktu, riječ je o opasnoj bolesti

Tamna linija ili mrlja na noktu u većini slučajeva nije razlog za paniku, ali ponekad može da bude znak melanoma.

Mnogi ljudi promjene na noktima pripisuju udarcu, modrici ili manjoj povredi. I zaista, u mnogim slučajevima, upravo je to uzrok. Međutim, ljekari upozoravaju da tamne pruge ili mrlje na noktu ipak treba pratiti jer u rijetkim slučajevima mogu biti povezane sa melanomom - jednim od najopasnijih oblika raka kože.

Na ovo upozorava ortopedski hirurg i specijalista za hirurgiju šake i gornjih ekstremiteta dr Nikolas Papas, ljekar iz Sjedinjenih Država, koji se često susreće sa promjenama na prstima i noktima u svom svakodnevnom radu i koji često objavljuje edukativne video zapise na društvenim mrežama o zdravstvenim problemima.

U videu koji se brzo proširio društvenim mrežama, Papas analizira razne tamne linije na noktima i otkriva kada je u pitanju bezopasna promjena, a kada treba potražiti medicinsku pomoć.

"Ovo je subungualni hematom, što jednostavno znači krv ispod nokta, i pomjera se kako nokat raste. Potpuno je bezopasan", objašnjava Papas na početku, dodajući da se takve promjene često javljaju nakon udarca ili pritiska na nokat.

Prema njegovim riječima, tamne pruge na noktima mogu imati nekoliko različitih uzroka.

"Neke od ovih tamnih pruga na noktima su genetske i povezane sa pigmentom vaše kože. Druge mogu biti strano tijelo, poput trna, a mnoge su jednostavno benigni mladeži", kaže ljekar.

Međutim, upozorava da ponekad takvu promjenu može izazvati i melanom.

"Ali, s vremena na vrijeme, pojavi se ovakva promjena - melanom, odnosno rak", naglašava on.

Slučaj Boba Marlija

On takođe navodi čuveni slučaj muzičke legende Boba Marlija kao primjer. "Ovo se zapravo dogodilo Bobu Marliju. Imao je ovu izraslinu na noktu na nozi i mislio je da je to povreda koju je zadobio igrajući fudbal", kaže Papas.

Marli je, na primjer, imao melanom ispod nokta na nozi, za koji je u početku mislio da je posljedica povrede. Bolest je na kraju napredovala i proširila se na ostatak njegovog tijela.

"Izraslina je na kraju uklonjena, ali se rak već proširio na ostatak njegovog tijela i okončao mu život kada je imao samo 36 godina", objašnjava ljekar.

Melanom koji se razvija ispod nokta je posebno opasan jer se može širiti kroz limfni sistem.

Limfni čvorovi i širenje

"Melanom je izuzetno opasan. Iako može početi u noktu prsta, može se proširiti uz ruku do limfnih čvorova", upozorava on. Ako dospije do limfnih čvorova, bolest se može proširiti na druge organe - na mozak i pluća i završiti smrću", kaže Papas.

Zato ljekari savjetuju oprez ako primjetite novu tamnu liniju na noktu.

"Ako imate tamnu liniju na noktu, toplo preporučujem da je pregleda dermatolog", savjetuje on. Dermatolog može detaljnije ispitati promjenu posebnim uređajem, a ako je potrebno, izvršiti i biopsiju.

"Dermatolog može detaljnije da ga pregleda dermatoskopom i vidi da li je potrebna biopsija", dodaje on. Ako se ispostavi da je u pitanju melanom, lezija se obično hirurški uklanja.

"Hirurzi šake, poput mene, redovno uklanjaju takve lezije", zaključuje američki ljekar, prenosi B92.

Stručnjaci naglašavaju da većina tamnih linija na noktima nije povezana sa rakom i najčešće su rezultat povrede, pigmentacije ili bezopasnih promjena na koži.

Međutim, ako se na samo jednom noktu pojavi nova tamna pruga, koja ne nestaje ili se vremenom širi, preporučuje se posjeta dermatologu kako bi se na vrijeme isključile ozbiljnije bolesti.