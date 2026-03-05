Redovi na pumpama i kanisteri: Britanci panično kupuju benzin

Britanci su danas počeli panično da kupuju benzin zbog rata na Bliskom istoku, a u Londonu i širom Velike Britanije su se pojavili dugi redovi na benzinskim pumpama, pošto vozači žure da napune rezervoare prije očekivanog skoka cijena goriva.

Bezinske stanice kao što je Valero u Bekenhemu na jugu Londona i BP u Krojdonu privremeno su ostale bez goriva, a mnogi vozači su dolazili i sa kanisterima kako bi napravili rezervu za duže vreme.

Strah od nestašice goriva primetan je i u drugim gradovima Velike Britanije, prenosi Dejli mejl.

U Liverpulu, redovi na pumpama poput Kostko Vaukshol i Go 24 Hour Ekspres protezali su se čak na okolne ulice, dok je u Mančesteru desetine vozila čekalo da natoči gorivo kod tržnog centra Traford.

Predstavnici britanskog automobilskog udruženja AA pozvali su vozače da ne paniče i ne kupuju gorivo u većim količinama, ali veliki broj građana je ignorisao ovaj apel. Radnici na benzinskim pumpama u Velikoj Britaniji izveštavaju o gužvama i haotičnom snabdevanju.

Scena Suzana Jovanović postala baka

Situacija je izazvana rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, nakon čega su kompanije privremeno obustavile transport brodova kroz Ormuski moreuz, koji je ključna ruta za globalni transport nafte i LNG. Oko 20 odsto svetske nafte i 25 odsto tečnog gasa prolazi ovom trasom, a blokada ili prekid transporta odmah utiču na cijene energenata.

Analitičari upozoravaju da bi dugotrajna blokada Ormuskog moreuza mogla da izazove haos na evropskom tržištu gasa i izazove drastičan rast cijena.

Američki predsjednik Donald Tramp nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Iran, nagoveštavajući da je “velika akcija tek pred nama”. Njegove izjave i najave dodatno doprinose globalnoj nesigurnosti i potencijalnom rastu cene energenata.

Ekonomija Sve bliže 3 KM: Ponovo raste cijena goriva

Eksperti zaključuju da bi nastavak sukoba mogao izazvati inflatorne šokove, ne samo kroz energente već i kroz distribuciju robe i troškove transporta. Evropske ekonomije, posebno one zavisne od uvoza energenata, su posebno najviše pogođene, dok izvoznici poput Rusije, Kanade i Norveške mogu da profitiraju od ove situacije, prenosi B92.